В Україні зареєстрована вакцина від коронавірусу виробництва Pfizer/BionTech.
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Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко під час брифінгу в Києві.
«Вакцинація в Україні буде добровільною і вакцинація проводитиметься зареєстрованими препаратами. Вчора в Україні зареєстрували два імунобіологічних препарати для профілактики COVID-19 – це CoviShield (AstraZeneca), рекомбінантна векторна вакцина, яка виробляється на майданчику Serum Institute of India, а також зареєстрована вакцина Pfizer», - заявив він.
Вакцина Pfizer для України
- 30 січня в МОЗ заявили, що Україна в рамках глобальної ініціативи COVAX увійшла до переліку країн, що отримають вакцину виробництва Pfizer/BionTech під час першої хвилі розподілу. Підтверджено поставки до України 117 тис. доз вакцини.
- Планувалося, що вакцинація в Україні почнеться саме препаратом Pfizer/BionTech. Втім, поставка першої партії відтермінувалась на невизначений термін.
- Сьогодні до України доправили першу партію індійської вакцини CoviShield - вже завтра за її допомогою в Україні розпочнеться вакцинація.
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