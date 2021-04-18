Вакцинування проводиться силами мобільної бригади.

В Україні сьогодні почали проводити імунізацію антикоронавірусною вакциною Pfizer / Biontech. Першими щеплення зробили підопічним психоневрологічного інтернату в Бородянці.

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Про це повідомляє "Сьогодні". Зазначається, що вакцинацію почали з директора лікарні, після щеплення почали робити вже пацієнтам.

Вакцинування проводиться силами мобільної бригади. Разом з нею на місце виїхав головний санітарний лікар України Віктор Ляшко. За його словами, щеплення зроблять близько сотні громадян – підопічним і персоналу інтернату.

Головний санлікар зазначив, що вакцина вже доїхала до всіх регіональних складів. І відсьогодні в кожній області України можна зробити щеплення американським препаратом.

Вакцина Pfizer в Україні

16 квітня в Україну прибула перша партія в 117 тисяч доз вакцини від COVID-19, розробленої німецькою біотехнологічною компанією BioNTech спільно з американським фармакологічним концерном Pfizer.

Вакцина від Pfizer / BioNTech під назвою Comirnaty дозволена для екстреного використання Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Цю вакцину вводять внутрішньом'язово. Для повноцінної імунізації необхідно отримати дві дози вакцини з інтервалом в три тижні.

За словами Ляшка, отримані 117 тис.доз вакцини Pfizer розділять на два щеплення протягом 25 днів.

Повідомлялось, що в Україні перші щеплення вакциною проти COVID - 19 від Pfizer почнуться 18 квітня. Їх будуть робити в будинках для літніх людей.

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Автор: Дмитро Захаров