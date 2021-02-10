В окупованому Донецьку рівень летальності хвороби у 4,5 рази вищий, ніж на вільній території Донбасу.

Віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков наголошує, що рівень летальності від COVID-19 на окупованих територіях Донбасу значно вищий, ніж будь-де у світі.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час виступу на всеукраїнському форумі "Україна 30. Коронавірус: виклики і відповіді".

"На сьогоднішній день ми концентруємо усі дані, які отримуємо, в тому числі, від наших спеціальних органів... Але навіть за тією статистикою, яку я можу вам сьогодні дати, яка є оприлюднена з відкритих джерел і навіть самими окупаційними адміністраціями, видно наступне, що рівень летальності від COVID-19 в ОРДЛО значно вищий, ніж будь-де у світі", - зазначив Резніков.

Він додав, що, наприклад, окупаційна адміністрація в Донецьку публікує статистику, згідно з якою летальність від COVID-19 там 8,6%.

"Це у 4,5 рази вище, ніж на вільній території Донеччини і в середньому по Україні. У листопаді-грудні летальність взагалі складала 11%. Тобто, кожен 9-й помирав від цього захворювання. І це рахуючи тих, хто помер від пневмонії, яку вони теж приховують, насправді, справжній COVID", - сказав урядовець.

За його словами, у Луганську рівень летальності складає 8,7%.

"З одного боку, це каже про те, що люди просто не мають можливості отримати елементарну допомогу, немає ліків, немає лікарів. А з іншого боку, що рівень тестування у них дуже низький. Тестують тільки тих, хто має яскраво виражені симптоми", - підкреслив Резніков.

На фоні цього, нагадав він, окупаційні адміністрації блокують контрольні пункти в'їзду-виїзду.

"Це можна назвати медичним геноцидом. Це справжнє захоплення заручників, без перебільшення", - сказав представник уряду.

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Автор: Тетяна Поляковська