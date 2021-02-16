В країні не вистачає спеціальних шприців для повного використання вакцини.

В Японії доведеться викинути частину вакцини від коронавірусу виробництва Pfizer через брак спеціалізованих шприців.

Про це повідомляє Reuters.

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Кампанія з вакцинації проти COVID - 19 розпочнеться в Японії середу, однак існують побоювання, що мільйони доз вакцини Pfizer можуть бути просто викинуті через брак спеціальних шприців.

Як повідомляється, Японія з населенням в126 мільйонів чоловік минулого місяця підписала контракт з Pfizer на закупівлю 144 мільйонів доз вакцини, що достатньо для 72 мільйонів чоловік.

Один флакон розрахований на шість ін'єкцій, але для вилучення шести доз потрібні спеціальні шприци. У той час, звичайним шприцом, можна витягти лише п'ять доз ін'єкцій.

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Автор: Катерина Лиманська