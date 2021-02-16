В Японії доведеться викинути частину вакцини від коронавірусу виробництва Pfizer через брак спеціалізованих шприців.
Про це повідомляє Reuters.
Читайте такожСтепанов запевнив, що усі вакцини від COVID-19 в Україні будуть безпечними
Кампанія з вакцинації проти COVID - 19 розпочнеться в Японії середу, однак існують побоювання, що мільйони доз вакцини Pfizer можуть бути просто викинуті через брак спеціальних шприців.
Як повідомляється, Японія з населенням в126 мільйонів чоловік минулого місяця підписала контракт з Pfizer на закупівлю 144 мільйонів доз вакцини, що достатньо для 72 мільйонів чоловік.
Один флакон розрахований на шість ін'єкцій, але для вилучення шести доз потрібні спеціальні шприци. У той час, звичайним шприцом, можна витягти лише п'ять доз ін'єкцій.
Вас також можуть зацікавити інші новини:
- Експерти назвали причини небажання українців вакцинуватися від COVID-19
- ВООЗ схвалила екстрене застосування вакцини від коронавірусу AstraZeneca
- У Греції чоловік помер через 8 хвилин після щеплення від COVID-19
- Названо дві категорії людей, яким протипоказана вакцинація від коронавірусу
- "Відкриває шлях до " Супутник-V": Степанов попередив про "наслідки" справи НАБУ про зловживання у закупівлі вакцин
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram