У ЄС вважають, що це допоможе полегшити поїздки всередині союзу.

Країни-члени Євросоюзу одноголосно схвалили розширення використання експрес-тестів на антигени і взаємне визнання результатів тестів на COVID-19.

Про це рішення повідомила Рада ЄС, пише DW.

Відтепер у ЄС встановлюється "загальна основа для використання швидких тестів на антигени і взаємного визнання результатів тестів на COVID-19 у всьому ЄС".

"Це - центральний інструмент, що допомагає стримати поширення вірусу і сприяти безперебійному функціонуванню внутрішнього ринку. Взаємне визнання результатів тестів на коронавірус має важливе значення для полегшення транскордонного переміщення, відстеження транскордонних контактів і лікування", - сказано у заяві.

Крім цих рішень, країни ЄС домовилися про обмін даних, розробку єдиних критеріїв і спільного списку швидких тестів на COVID-19. Також було погоджено застосування швидких тестів на COVID-19 в регіонах з підвищеними показниками зараження коронавірусом.

Закриття кордонів ЄС через пандемію коронавірусу

Євросоюз закрив свої кордони для іноземців навесні 2020 року з початком світової пандемії коронавірусу. Незабаром країни ЄС також закрили свої внутрішні кордони.

З 15 червня 2020 року Європейський союз офіційно зняв обмеження на внутрішні подорожі і в межах Шенгенської зони.

Відкривати зовнішні кордони Євросоюз почав з 1 липня, але поступово і не для всіх. Громадяни багатьох країн, серед яких і Україна, досі не можуть вільно подорожувати до ЄС.

Наприкінці 2020 року в світі почали виявляти випадки мутації коронавірусу, зокрема, однією з перших постраждала Великобританія. Тоді ж деякі країни ЄС почали забороняти в'їзд громадянам Великобританії та інших країн, де були помічені нові штами коронавірусу.

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Автор: УНІАН