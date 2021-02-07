У компанії AstraZeneca мають намір адаптувати вакцину.

Фармацевтична компанія AstraZeneca повідомила, що вакцина їхнього виробництва забезпечує лише обмежений захист від мутації коронавірусу, яку вперше виявили у Південній Африці.

Як повідомляє Deutsche Welle, про це свідчать перші результати спільного дослідження університету у ПАР та Оксфордського університету, заявили у AstraZeneca.

Читайте такожКитай схвалив вакцину проти коронавірусу, яку замовила УкраїнаЦю інформацію компанія оприлюднила у відповідь на публікацію видання Financial Times щодо можливого меншого захисту вакцини від цієї мутації.

За даними видання, у дослідженні взяли участь 2026 осіб, половина з них отримали плацебо. При цьому жоден із учасників не мав важкого перебігу хвороби і не помер. Усі ці люди – переважно молоді й здорові. При цьому вчені ще не надали висновків щодо цього дослідження.

На додаток до мутації, виявленої у Південній Африці, існують ще дві інші – вперше зафіксовані у Великобританії та Бразилії. Вони вважаються заразнішими за попередній варіант коронавірусу і вже поширилися в багатьох країнах.

У AstraZeneca додали, що їхню вакцину мають адаптувати, щоб вона була ефективною проти південноафриканського варіанту коронавірусу. Раніше Оксфордський університет, який брав участь у розробці цієї вакцини, підтвердив її ефективність проти британського варіанту коронавірусу.

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Автор: Світлана Закелова