Уряд Таїланду відклав проведення вакцинації від коронавірусу в країні препаратом компанії AstraZeneca через повідомлення про нібито утворення тромбів після неї.
Про це повідомляє BBC.
Вакцинація препаратом AstraZeneca повинна була початися в Таїланді сьогодні, 12 березня. Першим щеплення повинен був отримати прем'єр-міністр країни.
"Хоча якість AstraZeneca хороша, деякі країни попросили відстрочку. Ми відстрочимо теж", - сказав радник Національного комітету з вакцин проти COVID-19 Таїланду Піясакол Саколсатаядорн.
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При цьому в МОЗ Таїланду відзначили, що їх партія вакцин AstraZeneca відрізняється від європейської.
Перша партія з 117 300 доз вакцини AstraZeneca прибула до Таїланду 24 лютого. Зараз в країні йде вакцинація іншим препаратом компанії Sinovac Coronavac.
Призупинення вакцинації AstraZeneca: що відомо
- Раніше в Австрії була заблокована партія вакцини AstraZeneca, бо 49-річна медсестра померла через 10 днів після вакцинації через важкі порушення згортання крові, а її колега була госпіталізована з тромбоемболією легеневої артерії.
- Вакцинацію проти COVID-19 препаратом AstraZeneca призупинили в Данії, де зафіксовано один випадок утворення тромбів після щеплення.
- Естонія, Литва, Люксембург і Латвія також відмовилися робити щеплення вакциною AstraZeneca на час розслідування.
- Влада Швеції заявила, що не знайшла достатніх доказів для припинення вакцинації препаратом AstraZeneca. У країні зафіксували два випадки «тромбоемболічних ускладнень» після використання AstraZeneca і близько десяти випадків після Pfizer/BioNTech.
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