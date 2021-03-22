Випробування проходили в США, Чилі і Перу, взяли участь 32 тисячі осіб.

У США завершилася третя фаза випробувань вакцини AstraZeneca, її ефективність становить 79%.

Згідно з результатами випробувань, вакцина з 79-відсотковою ймовірністю запобігає симптомам COVID-19 і зі стовідсотковою ймовірністю запобігає виникненню тяжкої хвороби внаслідок зараження коронавірусом. повідомляє NEWSru.co.il.

У випробуваннях, які, крім США, проходили в Чилі і Перу, взяли участь 32 тисячі осіб.

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В ході випробувань не було виявлено даних, які вказують на те, що застосування розробленої AstraZeneca вакцини викликає тромбоемболію.

Раніше британські і європейські медичні регулятори вже заявляли, що вважають безпечним застосування вакцини AstraZeneca.

Ця вакцина широко застосовується у Великій Британії і Європі. Тепер, після випробувань США, упродовж декількох місяців вакцина повинна буде отримати дозвіл від FDA.

Раніше висловлювалися сумніви в тому, що вакцина ефективна для людей старше 65 років, проте п'ята частина добровольців останньої фази випробувань була старша за цей вік.

Яку вакцину застосовують в Україні

22 лютого Міністерство охорони здоров'я України зареєструвало вакцину, розроблену Оксфордським університетом і компанією AstraZeneca (торгова назва CoviShield).

Її для екстреного застосування схвалила Всесвітня організація охорони здоров'я. Також дозвіл на її використання надали Великобританія, Європейський Союз та Індія.

23 лютого до України з Індії прибула перша партія вакцини CoviShield, а вже наступного дня почалася вакцинація.

Раніше в AstraZeneca заявляли, що ефективність розробленої нею вакцини становить 70%.

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Автор: Вікторія Токарєва