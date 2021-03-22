У США завершилася третя фаза випробувань вакцини AstraZeneca, її ефективність становить 79%.
Згідно з результатами випробувань, вакцина з 79-відсотковою ймовірністю запобігає симптомам COVID-19 і зі стовідсотковою ймовірністю запобігає виникненню тяжкої хвороби внаслідок зараження коронавірусом. повідомляє NEWSru.co.il.
У випробуваннях, які, крім США, проходили в Чилі і Перу, взяли участь 32 тисячі осіб.
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В ході випробувань не було виявлено даних, які вказують на те, що застосування розробленої AstraZeneca вакцини викликає тромбоемболію.
Раніше британські і європейські медичні регулятори вже заявляли, що вважають безпечним застосування вакцини AstraZeneca.
Ця вакцина широко застосовується у Великій Британії і Європі. Тепер, після випробувань США, упродовж декількох місяців вакцина повинна буде отримати дозвіл від FDA.
Раніше висловлювалися сумніви в тому, що вакцина ефективна для людей старше 65 років, проте п'ята частина добровольців останньої фази випробувань була старша за цей вік.
Яку вакцину застосовують в Україні
- 22 лютого Міністерство охорони здоров'я України зареєструвало вакцину, розроблену Оксфордським університетом і компанією AstraZeneca (торгова назва CoviShield).
- Її для екстреного застосування схвалила Всесвітня організація охорони здоров'я. Також дозвіл на її використання надали Великобританія, Європейський Союз та Індія.
- 23 лютого до України з Індії прибула перша партія вакцини CoviShield, а вже наступного дня почалася вакцинація.
- Раніше в AstraZeneca заявляли, що ефективність розробленої нею вакцини становить 70%.
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