Ляшко розраховує, що впродовж квітня-травня будуть виконані контрактні зобов’язання щодо поставки в Україну вакцини CoviShield (AstraZeneca) з Індії.

Заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що у МОЗ очікують на нову поставку вакцин від коронавірусу компанії AstraZeneca в рамках механізму COVAX 22 квітня.

Про це він сказав в ефірі телеканалу «1+1».

За словами Ляшка, вакцина CoviShield (AstraZeneca) наразі не поставляється, тому що Індія заборонила експорт вакцини з території своєї держави. «Водночас ми очікуємо впродовж квітня-травня, що все-таки будуть виконані контрактні зобов’язання та буде поставлена вакцина», - зауважив він.

Головний санлікар додав, що до кінця 2021 року в Україні планується вакцинувати 70% населення – 24 млн людей.

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«Це амбітний план, його можна буде виконати за рядом умов. Перше, що повинно бути, – це вакцина на території нашої держави», - додав Ляшко.

«У нас найближчими днями, вже на 22 квітня, був запланований черговий рейс і поставка вакцини AstraZeneca в рамках глобальної ініціативи (COVAX – УНІАН). Це 367 тисяч доз», - повідомив він.

За словами головного санлікаря, МОЗ планує використовувати отримані дози вакцин за 2-3 дні, щоб показати здатності системи охорони здоров'я.

«Коли я кажу, що ми готові і можемо робити 90-100 тисяч (щеплень від коронавірусу – УНІАН) мінімум в день, в це не віриться, тому що зараз ми робимо – по 14-20 тисяч (щеплень – УНІАН). Але я думаю, що найближчим часом ми це покажемо», - підкреслив він.

Вакцинація в Україні: що відомо

24 лютого в Україні розпочалася кампанія з вакцинації.

Щеплення роблять вакцинами: CoviShield (AstraZeneca), виробленою за ліцензією в Індії в Інституті сироватки крові; CoronaVac, розробленою китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech; Comirnaty виробництва Pfizer/BioNTech.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 462 тис. 791 особу.

Протягом минулої доби в Україні було зафіксовано 8 тис. 940 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

За весь час пандемії захворіли 1 млн 961 тис. 956 осіб, одужали - 1 млн 499 тис. 752, померли - 40 тис. 367.

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Автор: Денис Прядко