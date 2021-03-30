Інформація про продукт, його маркування та упаковка тепер можуть виглядати інакше.

Вакцина проти коронавірусу виробництва англо-шведської компанії AstraZeneca змінила назву на Vaxzevria.

Читайте такожСтепанов про скандал із AstraZeneca і небажання українців вакцинуватися: "люди більше довіряють знайомому, ніж медику"Про це йдеться на сайті Європейського агентства з лікарських засобів (EMA). Відзначається, що зміна була схвалена 25 березня за заявою компанії.

Зміна назви не спричинить змін препарату, уточнюється на порталі агентства медичних продуктів Швеції. При цьому інформація про продукт, його маркування та упаковка можуть виглядати інакше, передає kommersant.

Вакцина від коронавірусу AstraZeneca

AstraZeneca знизила показник ефективності вакцини до 76%. Цей препарат займає перше місце за кількістю схвалень з боку регуляторів. Крім AstraZeneca в ЄС схвалені вакцини від компаній Moderna, Johnson & Johnson, а також Pfizer і BioNTech.

Проблеми з вакциною від коронавірусу AstraZeneca

Влада Данії на два тижні призупинила вакцинацію від COVID-19 препаратом AstraZeneca, причиною стало утворення тромбів у щеплених.

Також вакцинацію препаратом AstraZeneca призупинила Австрія: там розслідується випадок смерті пацієнта через порушення згортання крові.

З метою безпеки припинили використовувати препарат Норвегія, Італія та Ісландія. EMA вважає, що використання вакцини можна продовжувати.

Таїланд призупинив вакцинацію препаратом AstraZeneca через інформацію про тромби. У МОЗ країни відзначили, що їхня партія вакцин AstraZeneca відрізняється від європейської.

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Автор: Ірина Погоріла