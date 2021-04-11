Ляшко розповів, кого будуть вакцинувати препаратом Coronavac.

Китайський вакцину від коронавірусу Coronavac, яку раніше закупила Україна, почнуть відправляти в регіони 12 квітня. В такому випадку вакцинація нею почнеться наступного дня - у вівторок, 13 квітня.

Про це повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, пише "РБК-Україна".

Дану вакцину, за його словами, розфасовано в однодозні шприци. Це більш зручно, щоб приїхати для вакцинації до маломобільних людей або невеликих груп людей, пояснив Ляшко. Інтервал між двома дозами у нього менше, ніж у препарату AstraZeneса - 14-28 днів.

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"Цією вакциною будуть прищеплювати маломобільні групи населення, людей з інвалідністю, і тих, хто за ними доглядають. Ще ми будемо вакцинувати Coronavac працівників, які проводитимуть ЗНО у 2021 році, а також олімпійців та паралімпійців, які представлятимуть Україну на Іграх у 2021 році. Також Coronavac провакцинують представників критичної інфраструктури, це, в першу чергу, співробітники патрульної поліції", - розповів він.

Ляшко уточнив, що за рекомендацією Національної технічної групи експертів з імунопрофілактики другу дозу вакцини CoronaVac будуть колоти українцям через 28 днів після першої.

Вакцина Coronavac: що відомо

Активно Coronavac використовувався в Туреччині. Країна закупила 50 млн доз. А щеплення нею зробили президент Туреччини Ердоган і Вселенський Патріарх Варфоломій. Дослідження показали, що вона дозволяє уникнути складних форм COVID-19 і має досить високу ефективність.

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Автор: Юрій Годован