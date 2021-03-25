Обсяг загального замовлення китайської вакцини CoronaVaс для України складає 1,915 мільйона доз.

В Україну відправлено першу партію вакцин проти COVID-19 з Китаю.

Про це повідомляє посольство України в Китаї на своїй сторінці у Facebook.

«Завдяки наполегливим зусиллям посольства 25 березня цього року в Україну було відправлено першу партію із замовлених Україною 1,915 мільйона вакцин проти COVID-19 «CoronaVac» виробництва китайської компанії Sinovac Biotech», - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що вакцина 10 березня була зареєстрована МОЗ України, пройшла усі етапи клінічних досліджень, офіційно підтвердивши її ефективність і безпечність, і наразі вже широко застосовується для захисту населення від пандемії у КНР, Бразилії, Мексиці, Чилі, Туреччині, Індонезії, Таїланді, Малайзії тощо.

За даними ЗМІ, які посилаються на Максима Степанова, перша партія буде складатися з 200 тисяч доз, а згодом обіцяють поставити решту.

Компанія Sinovac Biotech була заснована у 1999 р. і наразі є світовим лідером у розробці і виробництві вакцин різних типів (гепатит A і Б, вітряна віспа, пташиний грип H5N1, свинячий грип H1N1, ентеровіруси тощо).

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19 березня міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що Україна очікує найближчим часом поставки вакцин CoviShield (AstraZeneca), СоronaVac китайського виробника Sinovac, вакцин американської компанії Novavax, Pfizer та ін.

До кінця березня-початку квітня в раках ініціативи COVAX Україна отримає партію в 570 тис. доз вакцини AstraZeneca, а до кінця травня - ще 1,1-1,2 млн вакцин виробництва цієї компанії. Крім того, Україна отримає ще й вакцини виробництва компанії Pfizer.

Також очікується поставка вакцини законтрактованої американської компанії Novavax в обсязі 10 млн доз та індійської розробки від Bharat Biotech.

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Автор: Денис Прядко