Проблем з міжнародним визнанням використовуваної в Україні вакцини Covishield / Astra Zeneca - Oxford University бути не повинно. Вакцина затверджена ВООЗ.
Про це головний санітарний лікар Віктор Ляшко розповів у коментарі РБК-Україна.
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"Коли мова йде про міжнародний свідоцтві про вакцинацію, то в правилах (міжнародних медико-санітарних правилах, затверджених ВООЗ, - ред.) Чітко прописано, що це свідчення дійсно тільки в тому випадку, якщо вакцина, яка використовується, або засіб профілактики затверджені ВООЗ ", - зазначив заступник голови Міністерства охорони здоров'я.
Він нагадав, що у випадку з COVID-19 мова поки йде про вакцини Pfizer-BioNTech, Moderna і Astra Zeneca з виробничими майданчиками в Індії і Південної Кореї.
"Тому при вакцинації імунобіологічними препаратами Covishield / Astra Zeneca - Oxford University ніяких проблем щодо видачі міжнародного свідоцтва про вакцинацію і його подальшого використання не повинно виникати", - запевнив головний санлікар.
Ляшко додав, що наступна вакцина Sinovac, яка потенційно може бути поставлена в нашу країну, поки такого дозволу від ВООЗ не має.
Вакцинація проти коронавірусу: що відомо
- Нагадаємо, в Європі активно готуються до запуску ковід-паспортів, які повинні спростити поїздки між країнами і, можливо, дати їх власникам більше можливостей у звичайному житті.
- Так, Україна та Ізраїль обговорюють взаємне визнання сертифікатів або паспортів вакцинації. Але є утруднення з ізраїльського боку: країна не готова визнавати вакцинацію препаратом AstraZeneca / Covishield.
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