Відновлення поставок буде залежати від рівня захворюваності в Індії.

Один з найбільших виробників вакцин у світі індійський Serum Institute може відновити експорт вакцин AstraZeneca до червня.

Про це повідомив виконавчий директор Інституту Адар Пунавалла, передає Associated Press.

За його словами, відновлення поставок буде залежати від рівня захворюваності в країні.

"Ми повинні захищати свою націю", - сказав він.

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Зараз через внутрішній попит затримується до 90 мільйонів доз вакцини. Зокрема, в Індії нещодавно підтвердили понад 100 тисяч випадків захворювання за день. Програма вакцинації в країні вже охопила осіб старше 45 років.

За словами Пунавалла, на найближчі два місяці поставки вакцини для внутрішнього споживання є пріоритетом.

Що відомо про вакцини для України

МОЗ для застосування в Україні зареєструвало вакцини американської компанії Pfizer, Covishield від Oxford/AstraZeneca та CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech. 24 лютого в Україні розпочалася кампанія з вакцинації. Щеплення роблять вакциною CoviShield (AstraZeneca), виробленою за ліцензією в Індії в Інституті сироватки крові. 25 березня в Україну прибула перша партія вакцин китайського виробництва CoronaVac в обсязі 215 тис. доз. Вакцина має пройти лабораторний контроль, який триватиме 10 днів, і після цього її направлять до держпідприємства "Медичні закупівлі", яке доставить її в регіони.

6 квітня Україна уклала договір з американською фармацевтичною корпорацією Pfizer про постачання 10 мільйонів доз вакцини проти COVID-19.

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Автор: Денис Прядко