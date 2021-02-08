Вакцинація на Донбасі проводитиметься препаратом, який можна зберігати при температурі від +2°С до +8°с орієнтовно у квітні.

Жителів тимчасово окупованих території будуть вакцинувати від COVID-19 на третьому етапі орієнтовно у квітні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник міністра охорони здоров’я – головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко на брифінгу в рамках форуму «Україна 30. Коронавірус: виклики та відповіді».

«Щодо вакцинації на окупованих територіях - люди, які через вимушені причини опинилися на окупованих територіях, зможуть провести щеплення в пунктах щеплення на підконтрольній Україні території. Але це починаючи з третього етапу», - зазначив він.

Ляшко додав, що для них буде діяти така ж система запису на вакцинацію, як і для всіх інших українців.

За словами головного санлікаря, жителів тимчасово окупованих територій не будуть вакцинувати м-РНК вакциною (Pfizer / BioNTech) через складнощі з логістикою.

Вакцинація на Донбасі проводитиметься препаратом, який можна зберігати за температури від 2 до 8°С тепла орієнтовно у квітні.

Вакцинація в Україні: що відомо

Вакцинацію в Україні планують розпочати з середини лютого.

30 грудня 2020 року Україна підписала контракт на постачання 1,9 млн доз вакцини від коронавірусу виробництва китайської компанії Sinovac.

30 січня в МОЗ заявили, що Україна в рамках глобальної ініціативи COVAX увійшла до переліку країн, що отримають вакцини виробництва Pfizer/BionTech від коронавірусу під час першої хвилі розподілу. Вже підтверджено поставки до України 117 тис. доз вакцин.

Також у період з середини лютого до кінця другого кварталу 2021 року Україна отримає від 2,2 млн до 3,7 млн доз вакцин компанії AstraZeneca.

5 лютого глава МОЗ Максим Степанов повідомив, що Україна отримала підтвердження про постачання 12 млн доз вакцин виробництва компаній AstraZeneca та Novavax.

Протягом 2021-2022 років, за затвердженим МОЗ планом імунізації населення від COVID-19, передбачено охопити вакцинацією щонайменше 50% населення України (20 млн осіб). Першочергово вакцинуватимуть медиків, людей похилого віку та тяжкохворих.

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Автор: Костянтин Гончаров