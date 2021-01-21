Степанов наполягає на тому, що постачання в Україну вакцини через компанію-посередника було вимогою китайської сторони.

Представники китайського виробника вакцин від коронавірусу Sinovac Biotech стверджують, що співпрацювати з «Лекхімом» їм рекомендував український уряд, але міністр охорони здоров'я Максим Степанов наполягає, що посередництво «Лекхіму» є вимогою китайської сторони.

Про це повідомляє Chas News.

У відділі міжнародної співпраці китайської імунобіологічної компанії Sinovac журналістів завірили, що співробітництво з компанією «Лекхім» Валерія Печаєва при поставках вакцини проти коронавірусу в Україну було рекомендацією уряду.

«Ми працюємо лише з урядами», - сказали в компанії.

Втім, Степанов наполягає на тому, що постачання в Україну вакцини через компанію-посередника було вимогою китайської сторони.

«У нас є відповідні листи виробника з приводу «Лекхіму». Це позиція компанії-виробника», - зазначив чиновник у коментарі Chas News.

Вакцина від Sinovac для України: що відомо

Група фармкомпаній «Лекхім» уклала угоду про постачання в першому півріччі 2021 року 5 мільйонів доз вакцини проти COVID-19 із китайським виробником вакцин Sinovac Biotech.

За словами голови наглядової ради компанії «Лекхім» Валерія Печаєва, препарат для щеплення почнуть завозити у березні-травні 2021 року. Також він повідомив, що ціна буде єдиною для всіх покупців. «Щоб не було перепродажів, для всіх буде єдина ціна - 504 гривні», - пояснив Печаєв.

«Лекхім» планує не лише ввозити, а й виробляти вакцини Sinovac. У 2022 році Україна може запустити виробництво CoronaVac на українському підприємстві ПрАТ «Лекхім-Харків». «З 2025 року планується організувати повний цикл виробництва основного переліку вакцин», - пояснює Печаєв.

30 грудня ДП «Медичні закупівлі України» підписало з Sinovac Biotech договір на поставку 1 млн 913 тисяч доз її вакцини проти COVID-19. Її доставлятиме компанія-посередниця «Лекхім». Співпраця через «Лекхім» — вимога Sinovac Biotech, заявляють у МОЗ.

Степанов завірив, що Україні повернуть гроші, якщо вакцина від Sinovac не буде ефективною на 70%.

У «Медзакупівлях» заявили, що МОЗ свідомо затягнув погодження з іншими фірмами закупівлі вакцини від COVID-19.

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Автор: УНІАН