За словами глави держави, Україна в лютому повинна отримати мільйон доз вакцин від COVID-19 / ілюстрація REUTERS

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна домовилася про постачання вакцин від коронавірусу чотирьох виробників.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час Всеукраїнського форуму «Україна 30. Коронавірус: виклики та відповіді».

«Ми домовилися про постачання в Україну вакцин від компаній Pfizer, Sinovac, AstraZeneсa і Novavах. Перший етап вакцинації почнеться вже цього місяця. Першими вакцини отримають наші медики, військові і нацгвардійці», - сказав він.

Зеленський під час форуму / Фото УНІАН, В'ячеслав Ратинський

Президент нагадав, що Україна в рамках глобальної ініціативи COVAX у лютому отримає партію вакцин від Pfizer/BionTech.

«Також сьогодні я буду говорити з головою компанії Pfizer, першу частину вакцин ми отримаємо. Також ми говоримо з Serum Institute (індійська фармкомпанія – УНІАН)… Я боюсь про щось говорити, поки вакцини до нас не прийшли, але домовленість у нас є. Дійсно, ми маємо отримати мільйон (доз вакцин від COVID-19 – УНІАН) у лютому, якщо не буде ніяких гальмувань з обох боків, тому що ви знаєте що таке бюрократія», - зазначив він.

Крім того, Зеленський нагадав про домовленості про постачання вакцин з китайським виробником Sinovac, з компанією AstraZeneсa. За його словами, ведуть переговори і є домовленості з Великою Британією, зі США.

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«Зараз найнапруженіший час – лютий, березень… потім буде легше. Моє ставлення – ми повинні надати всім українцям можливість (вакцинуватись проти COVID-19 – УНІАН) згідно з Конституцією України…», - сказав президент.

«Соціологія говорить, що десь 50% не вірить в цілому у COVID-19 - такі атеїсти», - додав глава держави.

Вакцина для України: що відомо

  • Вакцинацію в Україні планують розпочати з середини лютого.
  • 30 грудня 2020 року Україна підписала контракт на постачання 1,9 млн доз вакцини від коронавірусу виробництва китайської компанії Sinovac.
  • 30 січня в МОЗ заявили, що Україна в рамках глобальної ініціативи COVAX увійшла до переліку країн, що отримають вакцини виробництва Pfizer/BionTech від коронавірусу під час першої хвилі розподілу. Вже підтверджено поставки до України 117 тис. доз вакцин.
  • Також у період з середини лютого до кінця другого кварталу 2021 року Україна отримає від 2,2 млн до 3,7 млн доз вакцин компанії AstraZeneca.
  • 5 лютого глава МОЗ Максим Степанов повідомив, що Україна отримала підтвердження про постачання 12 млн доз вакцин виробництва компаній AstraZeneca та Novavax.
  • Протягом 2021-2022 років, за затвердженим МОЗ планом імунізації населення від COVID-19, передбачено охопити вакцинацією щонайменше 50% населення України (20 млн осіб). Першочергово вакцинуватимуть медиків, людей похилого віку та тяжкохворих.
  • Сьогодні, 8 лютого, Зеленський заявив про намір зробити щеплення від COVID-19, щоб на особистому прикладі показати людям, що вакцинація важлива, безпечна та необхідна.

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Автор: Костянтин Гончаров