Україна домовилася про постачання вакцин від компаній Pfizer, Sinovac, Astrazenesa і Novavah.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна домовилася про постачання вакцин від коронавірусу чотирьох виробників.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час Всеукраїнського форуму «Україна 30. Коронавірус: виклики та відповіді».

«Ми домовилися про постачання в Україну вакцин від компаній Pfizer, Sinovac, AstraZeneсa і Novavах. Перший етап вакцинації почнеться вже цього місяця. Першими вакцини отримають наші медики, військові і нацгвардійці», - сказав він.

Президент нагадав, що Україна в рамках глобальної ініціативи COVAX у лютому отримає партію вакцин від Pfizer/BionTech.

«Також сьогодні я буду говорити з головою компанії Pfizer, першу частину вакцин ми отримаємо. Також ми говоримо з Serum Institute (індійська фармкомпанія – УНІАН)… Я боюсь про щось говорити, поки вакцини до нас не прийшли, але домовленість у нас є. Дійсно, ми маємо отримати мільйон (доз вакцин від COVID-19 – УНІАН) у лютому, якщо не буде ніяких гальмувань з обох боків, тому що ви знаєте що таке бюрократія», - зазначив він.

Крім того, Зеленський нагадав про домовленості про постачання вакцин з китайським виробником Sinovac, з компанією AstraZeneсa. За його словами, ведуть переговори і є домовленості з Великою Британією, зі США.

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«Зараз найнапруженіший час – лютий, березень… потім буде легше. Моє ставлення – ми повинні надати всім українцям можливість (вакцинуватись проти COVID-19 – УНІАН) згідно з Конституцією України…», - сказав президент.

«Соціологія говорить, що десь 50% не вірить в цілому у COVID-19 - такі атеїсти», - додав глава держави.

Вакцина для України: що відомо

Вакцинацію в Україні планують розпочати з середини лютого.

30 грудня 2020 року Україна підписала контракт на постачання 1,9 млн доз вакцини від коронавірусу виробництва китайської компанії Sinovac.

30 січня в МОЗ заявили, що Україна в рамках глобальної ініціативи COVAX увійшла до переліку країн, що отримають вакцини виробництва Pfizer/BionTech від коронавірусу під час першої хвилі розподілу. Вже підтверджено поставки до України 117 тис. доз вакцин.

Також у період з середини лютого до кінця другого кварталу 2021 року Україна отримає від 2,2 млн до 3,7 млн доз вакцин компанії AstraZeneca.

5 лютого глава МОЗ Максим Степанов повідомив, що Україна отримала підтвердження про постачання 12 млн доз вакцин виробництва компаній AstraZeneca та Novavax.

Протягом 2021-2022 років, за затвердженим МОЗ планом імунізації населення від COVID-19, передбачено охопити вакцинацією щонайменше 50% населення України (20 млн осіб). Першочергово вакцинуватимуть медиків, людей похилого віку та тяжкохворих.

Сьогодні, 8 лютого, Зеленський заявив про намір зробити щеплення від COVID-19, щоб на особистому прикладі показати людям, що вакцинація важлива, безпечна та необхідна.

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Автор: Костянтин Гончаров