Експерт Київської школи економіки Юрій Ганиченко вважає, що за поточної швидкості вакцинації мобільні бригади і пункти щеплень можуть проводити щонайбільше 150 тисяч щеплень на добу.

За 7-13 місяців в Україні щеплення від COVID-19 можуть отримати від 39% до 65% населення, які, згідно з даними соцопитувань, висловили готовність вакцинуватись.

Як передає кореспондент УНІАН, про це керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрій Ганиченко повідомив під час презентації щотижневого аналізу поточної ситуації та моделювання сценаріїв поширення COVID-19.

Читайте такожПерша партія вакцини CoronaVac прибуде до України вже сьогодні – Степанов

«Вакцинація у світі продовжує зростати сталими темпами – кожного тижня ми маємо по піввідсотка додатково вакцинованого населення принаймні однією дозою. Станом на сьогодні у світі провакциновано принаймні однією дозою вакцини вже 264 млн осіб», - сказав він.

«Якщо ми говоримо про Європу, то тут теж зростання темпів вакцинації відбувається сталими темпами – близько одного відсоткового пункту на тиждень – це дуже добра динаміка, і зараз вже близько 11% всього населення Європи провакциновано принаймні однією дозою – це 76 млн осіб», - додав аналітик.

За його словами, беззаперечним лідером за темпами вакцинації в регіоні Європи залишається Велика Британія – тут вже 42% населення отримали принаймні одну дозу.

«Британія робить ставку на те, щоб максимально охопити вакцинацією рівно однією дозою спершу, а потім вже переходити до вакцинації другою дозою. Схожої стратегії дотримається Угорщина, де 18% населення провакциновано принаймні однією дозою, але дуже малий відсоток вакцинованих повністю. Схожа стратегія є у Фінляндії», - зауважив він.

Ганиченко нагадав, що з минулого тижня Україна також почала реалізувати таку стратегію, коли час між введенням першої та другої доз вакцини збільшено з одного до трьох місяців.

«Якщо ми подивимось на великі країни Європи з населенням у 10 млн і більше. Україна входить в ТОП-5 країн, в яких найгірша ситуація. У нас в країні вже місяць триває вакцинація… Зараз ми бачимо, що в Україні вже перевищено темпи вакцинації в Росії станом на кінець першого місяця вакцинації в Росії і, можливо, далі ми вийдемо на темпи Італії в другому місяці вакцинації», - додав він.

За словами Ганиченка, якщо подивитися на кількість запланованих щеплень, то тут відставання від планового темпу становить 5 днів.

«Однак зараз темпи вакцинації зростають, і вже з учорашнього дня було перевершення запланованого максимального значення на березень у 18 тисяч введених доз на добу. До кінця місяця Україна може ввести вже 300 тисяч доз вакцин проти SARS-CoV-2», - зауважив експерт.

Згідно з даними різних опитувань громадської думки, від 39% до 65% українців готові вакцинуватись, а це від 15 до 25 млн осіб.

Ганиченко додав, що в Україні 572 мобільні бригади в середньому проводять близько 50 щеплень на добу, а передбачені у «дорожній карті» вакцинації 4 тис. 250 пунктів щеплень планово мають робити по 30 щеплень на добу. Однак, за словами аналітика, наразі немає достатньо даних для оцінки фактичної кількості щеплень, зроблених за добу, оскільки вакцинація в пунктах щеплень почалася лише 22 березня.

За словами експерта, за поточної швидкості вакцинації мобільні бригади і пункти щеплень можуть проводити щонайбільше 150 тисяч щеплень від коронавірусної хвороби на добу. Тобто максимальний показник щеплень на місяць становить 3,5 млн введених доз.

«Якщо вводити тільки одну дозу різним людям, то в Україні це триватиме з поточним забезпеченням ресурсів і поточною швидкістю - від чотирьох до семи місяців. Якщо говорити про введення другої дози через три місяці – то цей діапазон збільшується і становить від 7 до 13 місяців. В залежності від кількості готових вакцинуватись (від 15 до 25 млн осіб), Україні з плановою потужністю знадобиться від 7 до 13 місяців», - зауважив він.

Експерт пояснив, що якщо готових вакцинуватися в Україні 15 млн, то вакцинація всіх бажаючих до кінця 2021 року виглядає досить реальною, але якщо готових щепитись більше, то необхідно або посилювати потужності, або щодоби робити більше щеплень.

За даними МОЗ, кількість щеплень, які робитимуть мобільні бригади, буде збільшуватись в подальшому під час переходу до більш пізніх етапів вакцинації, починаючи з третього етапу. Швидкість вакцинації може досягти 80 щеплених осіб на добу кожною мобільною бригадою.

«З поточною швидкістю, за нашими розрахунками, Україні необхідно від 7 до 13 місяців на вакцинацію усіх бажаючих. Теоретично Україна зможе вакцинувати у 2021 році всіх бажаючих, якщо заплановані швидкості і кількості ресурсів будуть дотримані», - резюмував Ганиченко.

Вакцинація в Україні

24 лютого в Україні розпочалася кампанія з вакцинації. Під час першого етапу щеплення отримують медики, які працюють з хворими на COVID-19, бригади швидкої допомоги, співробітники лабораторій, які тестують на коронавірусну хворобу, мешканці та персонал будинків для людей похилого віку, військовослужбовці, які проходять службу в районі проведення ООС. Усі щеплення є добровільними й безоплатними.

В Україні щеплення роблять вакциною CoviShield (AstraZeneca), виробленою за ліцензією в Індії в Інституті сироватки крові. Для отримання імунітету людина має отримати дві дози цієї вакцини.

Від початку вакцинальної кампанії щепилися 155 тис. 587 людей, з них завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 1 особа.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Костянтин Гончаров