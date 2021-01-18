Вакцина компанії Moderna потрапила в скандал через появу алергічних реакцій.

Каліфорнія оголосила про намір призупинити вакцинацію препаратом від COVID-19 компанії Moderna, адже після неї з'являються алергічні реакції.

Про це повідомляє місцевий сайт abc7.com, передає «Главред».

З 5 по 12 січня до Каліфорнії поставили понад 330 тисяч доз вакцини Moderna, які були розподілені між 287 постачальниками. Однак після початку вакцинації у деяких пацієнтів виникла на неї алергія. Зокрема, в одній з клінік зафіксували близько десяти випадків алергії в першу добу після вакцинації.

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"Виходячи з крайньої обережності... ми рекомендуємо, щоб постачальники використовували інші доступні запаси вакцин і призупинили введення вакцин Moderna з партії 041L20A до завершення розслідування CDC, FDA і компанії Moderna", – повідомила епідеміолог Еріка Пан.

Які саме алергічні реакції спостерігаються у пацієнтів, яким вже зробили щеплення вакциною Moderna, не повідомляється.

Що відомо про вакцину Moderna

Європейське агентство лікарських засобів дало позитивний висновок по вакцині від коронавірусу виробництва американської компанії Moderna.

Американська адміністрація продовольства і ліків раніше визнала вакцину від Moderna безпечною і оцінила її ефективність в 94,5%. На сьогодні вона вже використовується в Сполучених Штатах.

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Автор: Денис Прядко