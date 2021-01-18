Каліфорнія оголосила про намір призупинити вакцинацію препаратом від COVID-19 компанії Moderna, адже після неї з'являються алергічні реакції.
Про це повідомляє місцевий сайт abc7.com, передає «Главред».
З 5 по 12 січня до Каліфорнії поставили понад 330 тисяч доз вакцини Moderna, які були розподілені між 287 постачальниками. Однак після початку вакцинації у деяких пацієнтів виникла на неї алергія. Зокрема, в одній з клінік зафіксували близько десяти випадків алергії в першу добу після вакцинації.
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"Виходячи з крайньої обережності... ми рекомендуємо, щоб постачальники використовували інші доступні запаси вакцин і призупинили введення вакцин Moderna з партії 041L20A до завершення розслідування CDC, FDA і компанії Moderna", – повідомила епідеміолог Еріка Пан.
Які саме алергічні реакції спостерігаються у пацієнтів, яким вже зробили щеплення вакциною Moderna, не повідомляється.
Що відомо про вакцину Moderna
- Європейське агентство лікарських засобів дало позитивний висновок по вакцині від коронавірусу виробництва американської компанії Moderna.
- Американська адміністрація продовольства і ліків раніше визнала вакцину від Moderna безпечною і оцінила її ефективність в 94,5%. На сьогодні вона вже використовується в Сполучених Штатах.
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