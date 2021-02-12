Також Байден розкритикував Дональда Трампа. На його думку, 45-й президент не виконав роботу з підготовки до вакцинації населення.

Президент США Джо Байден повідомив про підписання контракту на поставку ще 200 млн доз вакцин від коронавірусу Pfizer і Moderna.

Читайте такожСША допоможуть Україні у зберіганні та транспортуванні вакцини PfizerЗа його словами, до кінця липня в країні буде достатньо запасів, щоб забезпечити вакциною 300 млн американців. Населення США становить близько 330 млн осіб.

"Зараз ми на шляху до того, щоб у нас було достатньо запасів для 300 млн американців до кінця липня", - сказав Байден під час виступу в національних інститутах охорони здоров'я. Він додав, що влада закупила достатньо вакцини, «щоб щепити всіх американців».

Крім того, президент назвав «патріотичною відповідальністю» носіння маски. За його словами, в січні померло найбільша кількість заражених коронавірусом, передає kommersant.

Також Байден розкритикував Дональда Трампа. На його думку, 45-й президент не виконав свою роботу з підготовки до вакцинації американців.

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Автор: УНІАН