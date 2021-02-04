Науковці будуть досліджувати імунні відповіді на первинну дозу вакцини Pfizer з наступною ревакцинацією AstraZeneca і навпаки, з інтервалами 4 і 12 тижнів.

У Британії науковці почали дослідження імунних відповідей при поєднанні доз вакцин проти коронавірусу виробництва компаній Pfizer і AstraZeneca. Результати будуть відомі у червні.

Про це повідомляє Reuters.

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Як зазначається, будуть досліджені імунні відповіді на первинну дозу вакцини Pfizer з наступною ревакцинацією AstraZeneca і навпаки, з інтервалами 4 і 12 тижнів.

"Дані про вакцинацію людей двома різними типами вакцини проти коронавірусу можуть допомогти зрозуміти, чи можна проводити вакцинацію з більшою гнучкістю по всьому світу", - йдеться у повідомленні.

Очікується, що в дослідженні візьмуть участь більше вакцин різних виробників, щойно їх затвердять регулятори.

Вакцинація проти коронавірусу: що відомо

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Автор: УНІАН