У Британії науковці почали дослідження імунних відповідей при поєднанні доз вакцин проти коронавірусу виробництва компаній Pfizer і AstraZeneca. Результати будуть відомі у червні.
Про це повідомляє Reuters.
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Як зазначається, будуть досліджені імунні відповіді на первинну дозу вакцини Pfizer з наступною ревакцинацією AstraZeneca і навпаки, з інтервалами 4 і 12 тижнів.
"Дані про вакцинацію людей двома різними типами вакцини проти коронавірусу можуть допомогти зрозуміти, чи можна проводити вакцинацію з більшою гнучкістю по всьому світу", - йдеться у повідомленні.
Очікується, що в дослідженні візьмуть участь більше вакцин різних виробників, щойно їх затвердять регулятори.
Вакцинація проти коронавірусу: що відомо
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