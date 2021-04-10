Йдеться про партію в 117 тисяч доз.

У Міністерстві охорони здоров'я розраховують, що перші поставки вакцини Pfizer в рамках COVAX будуть наступного тижня. Однак дата прибуття може зміститися.

Про це журналістам розповів головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, пише РБК-Україна.

Читайте такожУкраїна отримає першу партію вакцин Pfizer наступного тижня - СтепановЙдеться про партію в 117 тисяч доз.

"Ми розраховуємо на те, що літак з вакциною прилетить в Україну 14 квітня. Цей літак задрафтований ЮНІСЕФом. Але літак поки ще не злетів. Тому може бути, що 14 числа він не приземлиться в Україні. З яких причин - це залежить не від мене", - заявив Ляшко.

За словами Ляшка перші 117 тисяч доз вакцини Pfizer, які доставлять в Україну в рамках COVAX, підуть для щеплень персоналу і мешканців будинків для літніх людей.

"Ці інтернати - це ще перший етап, який ми розраховували розпочати ще в лютому. Але через те, що вже було передбачено логістичне планування і щоб не змінювати наші напрацьовані алгоритми, ми вирішили повернутися до цієї групи людей з цією ж вакциною", - сказав Ляшко.

Далі щеплення препаратом від Pfizer отримають співробітники Державної служби надзвичайних ситуацій та Держприкордонслужби.

Вакцина проти COVID-19 в Україні: що відомо

Раніше глава МОЗ Максим Степанов заявив, що перші поставки вакцини Pfizer в Україну очікуються протягом травня-червня. Йдеться про постачання за прямим контрактом на 10 млн доз.

6 квітня Україна уклала договір з компанією Pfizer про постачання 10 млн доз вакцини проти COVID-19.

Як повідомляв УНІАН, з початку вакцинації в Україні щеплення від коронавірусу отримали 373 002 людини. Кампанія з вакцинації розпочалася в Україні 24 лютого. Щеплення роблять поки тільки вакциною CoviShield (AstraZeneca), виробленої за ліцензією в Індії в Інституті сироватки крові.

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Автор: Вікторія Гордієнко