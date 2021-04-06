За словами Степанова, переговори про постачання вакцин Pfizer тривали кілька місяців.

Перші партії вакцин Pfizer почнуть надходити вже найближчими місяцями.

Про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів на своїй сторінці у Facebook.

"Ми очікуємо, що перші партії за цим контрактом почнуть надходити вже найближчими місяцями. А всі 10 млн доз будуть поставлені протягом 2021 року", - зазначив він.

За словами міністра, переговори про постачання вакцин Pfizer тривали кілька місяців.

"Щиро дякую гендиректорові компанії Pfizer доктору Альберту Бурлі за цю угоду. Сподіваюся, співробітництво між Україною і американськими компаніями-виробниками вакцин буде розширятися", - зазначив Степанов.

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Що передувало

8 лютого Зеленський провів телефонну розмову з Бурлою, під час якої голова правління Pfizer пообіцяв зробити все можливе, щоб Україна отримала перші партії вакцини за контрактом якнайшвидше.

6 квітня Україна уклала договір з американською фармацевтичною корпорацією Pfizer про постачання 10 мільйонів доз вакцини проти COVID-19.

Що відомо про вакцини для України

МОЗ для застосування в Україні зареєструвало вакцини американської компанії Pfizer, Covishield від Oxford/AstraZeneca та CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech.

24 лютого в Україні розпочалася кампанія з вакцинації. Щеплення роблять вакциною CoviShield (AstraZeneca), виробленою за ліцензією в Індії в Інституті сироватки крові.

25 березня в Україну прибула перша партія вакцин китайського виробництва CoronaVac в обсязі 215 тис. доз. Вакцина має пройти лабораторний контроль, який триватиме 10 днів, і після цього її направлять до держпідприємства "Медичні закупівлі", яке доставить її в регіони.

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Автор: Денис Прядко