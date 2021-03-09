Білозерська звернулася до Київського обласного центру громадського здоров'я, вказавши, що є публічною людиною, журналістом і учасником бойових дій, а також залишила свій телефон.

Екс-боєць «Правого сектору», а нині військовослужбовець Олена Білозерська зробила щеплення від COVID-19 вакциною CoviShield.

Про процес щеплення вона розповіла на своїй Facebook-сторінці.

«Зранку я написала на Фейсбук-сторінку Київського обласного центру громадського здоров'я повідомлення такого змісту: "Доброго дня! Підкажіть, будь ласка, чи є можливість записатися на позачергову вакцинацію невикористаною вакциною, як це робиться в Одесі, в Одеському центрі громадського здоров'я?", - зазначила вона.

При цьому Білозерська вказала, що є публічною людиною, журналістом і учасником бойових дій, а також залишила свій телефон.

«Мені дуже швидко перетелефонували і запросили приїхати протягом години на Багговутівську, 1. Це Київська обласна лікарня. Щеплення роблять на першому поверсі в корпусі дерматовенерології. Там всередині було трохи менше 20 людей - якраз на 2 флакони, бо в одному флаконі 10 доз. Усі ці люди були працівниками трьох різних київських лікарень (їх так і викликали групами, за місцем роботи). Не медпрацівників було двоє - я і чоловік однієї лікарки з тієї групи. Дали заповнити анкету - особисті дані, попередні щеплення, наявність алергій і хронічних захворювань тощо і сказали чекати, нас покличуть. Я була останньою, десь за півгодинки пропустили усіх, але все одно чекати було трохи стрьомно, бо закрите приміщення, черга, дехто кашляв. Я не знімала респіратор і трималася подалі від людей», - описала процес Білозерська.

Після цього лікарі покликали її, ввели особисті дані в комп'ютер (паспорт і код) та зробили вакцинацію.

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«Це абсолютно не боляче. І абсолютно безкоштовно. До речі, моя "публічність" там нікого не цікавила, думаю, мені просто пощастило потрапити так швидко. Попередили, що день-два після вакцинації в декого буває температура і лихоманка. Побачимо, як буде в мене. Поки що почуваюся цілком нормально», - розповіла Білозерська

Також вона описала мінуси процесу такої позачергової вакцинації.

«Через 28 днів мені знадобиться друга доза вакцини, і шукати її доведеться так само, як і першу. Тобто, автоматично, по факту щеплення першою дозою, мені ніхто нічого не дасть. І є ймовірність, що я не зможу дістати другу дозу - тому що, можливо, через місяць буде більше бажаючих з пріоритетних груп, або просто закінчиться завезена в Україну партія, а коли буде наступна - невідомо. Так що це певний ризик», - зазначила Білозерська.

Також, за словами Олени, їй не видали довідку про вакцинацію.

«Спитала, як мені діяти, якщо вона знадобиться. Порадили звертатися до сімейного лікаря - мовляв, йому в електронному вигляді має "підтягнутися" вся інформація», - написала вона.

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Вакцинація від коронавірусу в Україні

24 лютого в Україні розпочалася кампанія з вакцинації. Під час першого етапу щеплення отримують медики, які працюють з хворими на COVID-19, бригади швидкої допомоги, співробітники лабораторій, які тестують на COVID-19, мешканці та персонал будинків для людей поважного віку, військовослужбовці в районі проведення ООС.

МОЗ внесло зміни в національний план вакцинації, щоб публічні особи могли зробити щеплення від COVID-19 поза чергою для популяризації вакцинальної кампанії.

Наразі в Україні вакцинацію проводять вакциною CoviShield, виробленою в Індії в Інституті сироватки крові за ліцензією.

Для повної імунізації людина повинна отримати дві дози з інтервалом у 28 днів.

Протягом минулої доби в Україні від COVID-19 було щеплено 1 тис. 171 особу.

Від початку кампанії було щеплено 19 тис. 118 осіб.

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Автор: Денис Прядко