Разом із тим у EMA наголосили, що вакцина ефективно запобігає коронавірусу та зменшує ризики госпіталізації й смерті.

Європейське медичне агентство (EMA) визнало можливий зв'язок між вакциною від коронавірусу AstraZeneca та рідкими випадками утворення тромбів.

Це необхідно внести до списку дуже рідких побічних ефектів препарату, повідомляється у звіті Комітету з безпеки EMA передає lb.ua.

"EMA нагадує медичним працівникам та людям, які отримують вакцину, про можливість дуже рідких випадків утворення тромбів у поєднанні з низьким рівнем тромбоцитів протягом двох тижнів після вакцинації", - йдеться в заяві.

Більшість випадків тромбозу зафіксували серед жінок до 60 років. Однак ґрунтуючись на наявних даних, конкретні фактори ризику наразі не підтверджені. Тобто це не означає, що саме для жінок молодого віку вакцина AstraZeneca є небезпечною.

Згустки крові виявляли у венах головного мозку та очеревині (тромбоз внутрішніх вен) і в артеріях разом із низьким рівнем тромбоцитів, подекуди - з кровотечами.

Читайте такожУкраїна уклала договір з Pfizer про поставку 10 мільйонів доз вакцини

Комітет дослідив 62 випадки тромбозу в мозку і 24 випадки тромбозу внутрішніх вен, які були зареєстровані в базі ЄС. 18 випадків закінчилися летально. У ЄС і Великій Британії загалом цим препаратом щепили близько 25 мільйонів людей.

"COVID-19 пов'язаний з ризиками госпіталізацій та смерті. Повідомлювана комбінація тромбів і низького рівня тромбоцитів зустрічається дуже рідко, а загальні переваги вакцини у запобіганні коронавірусу перевищують ризики побічних ефектів", - наголосили в EMA.

Агентство радить негайно звернутися до медиків, якщо після вакцинації з'явилися такі симптоми:

задишка

біль у грудях

набряк у нозі

тривалий біль у животі

неврологічні симптоми

головний біль і погіршення зору

крихітні плями крові під шкірою поза місцем ін'єкції

У EMA наголосили, що Vaxzevria (нова назва AstraZeneca) ефективно запобігає коронавірусу та зменшує ризики госпіталізації та смерті.

Читайте такожРегулятор ЄС визнав зв'язок між вакциною AstraZeneca і виникненням тромбів

Проблеми з вакциною від коронавірусу AstraZeneca

Скандал навколо вакцини британо-шведської фармацевтичної компанії виник після смерті кількох щеплених вакциною AstraZeneca. Після щеплення у них розвинулася тромбоемболія.

Використання вакцини призупинили у низці країн. Серед них - Данія Норвегія, Італія, Австрія, Румунія, Болгарія, Німеччина, Франція, Іспанія та інші.

У самій AstraZeneca заявили, що випадки тромбозу у щеплених від COVID-19 не пов'язані з вакцинацією.

В ЄС також заявили, що не бачать зв'язку між щепленням вакциною AstraZeneca і випадками тромбозу.

Всесвітня організація охорони здоров'я закликала продовжити вакцинацію проти коронавірусу вакциною AstraZeneca, на тлі рішення цілого ряду країн призупинити використання препарату.

Всередині березня Європейське медичне агентство (EMA) визнало вакцину AstraZeneca ефективною та безпечною для подальшого використання.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Олександр Топчій