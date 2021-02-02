Голова Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що відомство не регулює питання появи вакцини проти COVID-19 на комерційному ринку України. Однак він вважає, що у продажі вона може з'явитися не раніше літа.
Про це Максим Степанов розповів в ефірі "Сніданку з 1+1".
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"Спілкуючись, зокрема, з виробниками вакцина, і знаючи, як країни обмежують вихід на комерційний ринок, обмежують експорт, то, мені здається, це навряд чи раніше (літа, - ред.) буде", - сказав Степанов.
За його словами, вартість COVID-вакцини буде залежати від компанії-виробника.
"Ті пропозиції, які ми отримували щодо вакцин, то вони починалися від семи доларів за дозу, а закінчувалися вартістю у понад 33 долари", - сказав міністр.
Вакцинація проти коронавірусу в Україні: що відомо
- До вересня в Україні розраховують провести перші чотири етапу вакцинації населення від коронавірусу. До того часу МОЗ планує отримати всі заплановані дози вакцин.
- Крім того, минулого тижня МОЗ презентував план вакцинації українців від коронавірусу. Першими щеплення отримають медики стаціонарів та учасники ООС.
- Першу партію вакцин від коронавірусу Україна отримає через два тижні - МОЗ
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