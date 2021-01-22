Завод планується збудувати у місті Дебрецен.

Уряд Угорщини розпорядився збудувати у країні великий завод з виробництва вакцини від коронавірусу.

Про це прем’єр Угорщини Віктор Орбан заявив в ефірі Kossuth Radio, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Origo.

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За його словами, новий завод має бути достатньо великим, щоб виробляти достатню кількість вакцини.

Завод планується збудувати у місті Дебрецен.

"Це може зменшити вразливість країни. Ми не будемо такими вразливими, якщо йтиметься про вакцини", - сказав Орбан.

Вакцина проти коронавірусу: що відомо

Раніше повідомлялося, що Угорщина схвалила до застосування в країні вакцини AstraZeneca і "Спутник V". Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто пізніше заявив, що Угорщина і Росія уклали договір на поставку російської вакцини від коронавірусу.

Сійярто сказав, що вакцина поставлятиметься у три етапи: спочатку достатня кількість для вакцинації 300 000 людей, потім партія для вакцинації півмільйона людей, а на третьому етапі - достатня кількість для вакцинації 200 000 людей.

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Автор: УНІАН