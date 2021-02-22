За словами Володимира Зеленського, щеплення від коронавірусу всі громадяни України зможуть отримати від держави безкоштовно за графіком постачання вакцин.

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що безкоштовне щеплення від COVID-19 буде гарантовано всім громадянам України.

Як повідомляє прес-служба Офісу президента, про це він заявив під час традиційної селекторної наради щодо протидії поширенню коронавірусу.

«За графіком постачання вакцин щеплення буде гарантовано всім громадянам України. Від держави воно буде безкоштовним. Військові лікарі та учасники ООС – серед перших на вакцинацію. Так само, як і медики, які на передовій боротьби з COVID-19, літні люди та інші громадяни з групи ризику», – наголосив глава держави, зауваживши, що в питанні проведення вакцинації Україна переймає досвід інших країн.

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21 лютого міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що перші 500 тис. доз вакцини AstraZeneca вже везуть з Індії в Україну. За його словами, зараз вакцина транспортується до Мумбая, потім – вантажним літаком з зупинкою у Стамбулі, днями прибуде в Київ.

Вакцинацію в Україні планували розпочати з середини лютого. Під час першого етапу збираються робити щеплення медикам, які працюють з хворими на COVID-19.

30 січня в МОЗ заявили, що Україна в рамках глобальної ініціативи COVAX увійшла до переліку країн, що отримають вакцину виробництва Pfizer/BionTech під час першої хвилі розподілу. Підтверджено поставки до України 117 тис. доз вакцини.

Планувалося, що вакцинація в Україні почнеться саме препаратом Pfizer/BionTech.

Упродовж першого півріччя Україна може отримати від 2,2 до 3,7 млн доз вакцини AstraZeneca/Oxford у межах глобальної ініціативи COVAX. Крім того, вакцина буде закуплена за державні кошти напряму у виробників. Очікується, щонайменше 500 тис. доз вакцини AstraZeneca прибуде в Україну в лютому.

За словами міністра Степанова, також Україна завершила переговори про збільшення постачання американської вакцини NovaVax і домовилася про 5 млн додаткових доз.

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Автор: Костянтин Гончаров