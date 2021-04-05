Москва активно використовує кампанії з дезінформації й заборонені для фармакологічних компаній тактики, щоб переконати жителів цілих країн, що їм потрібна саме російська вакцина від COVID-19 і ніяка інша.

Росія знає, як створити шум в соціальних мережах навколо своєї вакцини від коронавірусу. В Instagram сторінка препарату "Спутник V" закликає людей присилати свої фото, щоб виграти поїздку в Росію. На каналі в YouTube, присвяченому вакцині, публікуються регулярні оновлення у формі псевдо-новинних випусків про те, як багато країн купили в Кремля "Спутник V". А в Twitter російська вакцина впритул атакує політиків Заходу, які її критикують.

Як пише Politico, останньою перемогою, якою "Спутник V" хвалився в соціальних мережах, була телефонна розмова Володимира Путіна з президентом Франції Еммануелем Макроном і канцлером Німеччини Ангелою Меркель. 30 березня лідери трьох країн поговорили, зокрема, і про російську вакцину. Сторінки "Спутника V" виставили це як абсолютну перемогу зі "смайликами", які показують два пальці (це ж V, яке натякає на назву вакцини).

Politico пише, що весь цей масивний наступ в мережі має одну-єдину мету: просувати відповідь Росії на пандемію COVID-19 і критикувати спроби Заходу вакцинувати своїх громадян. Публікації на сторінках "Спутинк V" - це частина масивної кампанії з дезінформації, яка триває вже кілька місяців.

Читайте такожПрезидент Аргентини захворів на COVID-19 після російської вакциниВ її рамках підконтрольні Кремлю ЗМІ поширюють фальшиві твердження про західні вакцини і при цьому розхвалюють російський препарат. Найчастіше потік брехні націлений на країни, що розвиваються, які відчайдушно намагаються захистити своїх громадян від пандемії.

"Першочергова мета - посіяти розкол, і не дивно, що це намагається зробити Росія. Вони використовують будь-яку тему, яка може спровокувати напругу, й просувають інтереси Кремля. Оскільки проблема COVID-19 дуже велика, неминуче знайдеться частина населення, яка буде закликати до використання Спутник V", - сказав експерт Atlantic Council Якуб Каленський.

Але у Росії ситуацію бачать абсолютно протилежною. За словами Кирила Дмитрієва, який очолює російський Фонд прямих інвестицій, саме російська вакцина стала жертвою "великої кількості інформаційних атак".

Однак, в часи, коли країни борються за доступ до вакцин від COVID-19, російські тактики в інтернеті стали особливо просунутими.

Великий наступ пропаганди

ЗМІ Кремля з їхніми великими аудиторіями по всьому світі об’єдналися з дедалі більшою присутністю сторінок "Спутника V" й урядових російських структур в соціальних мережах. Минулого серпня в Twitter з'явилася офіційна сторінка російської вакцини. Тоді на неї були підписані 38 тисяч користувачів. З того часу аудиторія сторінки збільшилася в 500 разів - до 240 тисяч.

Посольства Росії в країнах, яким Москва вже продала або тільки хоче нав'язати "Спутник V", ведуть потужну активність в соціальних мережах. Це помітили експерти "Німецького фонду Маршалла".

"Робота сторінки мексиканського посольства Росії щодо вакцини була захмарною. Дипломатичні сторінки фактично займалися виключно поширенням позитивної пропаганди про Спутник V", - сказав експерт з дезінформації "Фонду Маршалла" Брет Шафер.

Читайте такожНімеччина закликала Єврокомісію закупити Sputnik-V у КремляЗ моменту, коли минулої осені почали робити перші щеплення від COVID-19, російські сторінки в соціальних мережах почали агресивно поширювати критику проти Заходу, а також переконати політиків різних країн використовувати саме "Спутник V".

В січні сторінка російської вакцини просувала твердження, що вакцину BioNTech/Pfizer потрібно негайно припинити використовувати. Тому що нібито від неї дуже висока "смертність". Також сторінка "Спутник V" погрожувала припинити постачати дози вакцини в країни ЄС через критику в Європі. А крім того, у своїх повідомленнях сторінка вимагала вибачень від голови Європейської агенції з лікарських засобів Крісти Віртумер-Хохе, яка наголосила, що регулятори окремих країн вчинили немудро, коли схвалили російську вакцину.

Виробники ліків так не поводяться

Фармакологічним компаніям зазвичай не можна так поводитися в інтернеті. Правила ЄС говорять, що вони не мають права рекламувати свої продукти напряму споживачам. Натомість вони можуть вдаватися до непрямого позитивного висвітлення, наприклад, публікуючи позитивні історії пацієнтів.

"Фармакологічні компанії надзвичайно обережні в цьому просторі. Вони грають у безпечну гру", - сказав партнер брюссельської піар-агенції Rud Pedersen Стеффан Тейлл-Моллер.

Коментуючи поведінку "Спутника V" в інтернеті, він сказав: "Я ніколи не бачив нічого подібного. Це дикий популізм". Російський агресивний підхід: хвалити свої щеплення і жорстко критикувати інші, - унікальний для вакцин від COVID-19. Москва масово купує рекламу в Twitter, щоб просувати свій препарат. І через це у неї можуть виникнути проблеми у Європі, де правила щодо лікарських засобів дуже жорсткі.

"Те, що робить "Спутник V", не відповідає правилам. Це не схоже на щось комерційне, а більше на політичну кампанію", - сказав Тейлл-Моллер.

Читайте такожReuters: Австрія обговорює закупівлю російської вакцини Спутник-VВчений і педіатр Пітер Хотез вважає, що Росія робить одне: перетворює на зброю комунікацію в сфері охорони здоров'я. Будучи деканом Національної школи тропічної медицини в Бейлорському медичному коледжі в Техасі, він вважає, що пропаганда "Спутника V" безпрецедентна, навіть якщо порівнювати з часами Холодної війни. Розробка вакцин тоді була причиною для великої гордості для вчених соціалістичного табору. Але попри це, вони завжди обережно співпрацювали із Заходом.

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Переклад: Лесь Димань