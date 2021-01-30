Ляшко похвалився, що Україна серед перших оформила та подала заявку на отримання вакцин.

В Україні у лютому прибуде 117 тисяч доз вакцини від «Pfizer» в рамках Глобальної ініціативи COVAX. Європейську вакцину одразу відправлять у лікарні до медиків, які безпосередньо контактують з інфікованими.

Про це Ляшко написав у Facebook.

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«Паралельно, протягом першого півріччя, розпочинаючи з лютого, ми зможемо отримати від 2,2 до 3,7 мільйона доз вакцини AstraZeneca/Oxford для наступних етапів кампанії. І це тільки в рамках механізму COVAX», – зазначив Ляшко.

Головний санлікар похвалився, що Україна «у числі перших оформила та подала заявку на отримання вакцин вже у першій хвилі дистрибуції».

«Отриманий результат надихає та дає впевненість у тому, що наші зусилля виявились не марними, що в умовах світової кризи людство здатне мобілізуватися і показати справжню солідарність, без політичних ігор і популізму. Цей крок дає надію на здоров’я кожної людини у будь-якому куточку планети», – написав Ляшко.

Кого вакцинуватимуть першими

Вакцинація від коронавірусу: що відомо

Раніше у ВООЗ заявили, що в 47 країнах світу, що мають переважно високий рівень доходу, вже введено понад 30 млн доз вакцини від коронавірусу SARS-CoV-2, який викликає COVID-19.

Головний санлікар країни Віктор Ляшко анонсував початок кампанії з імунізації «в районі 15 лютого». Перша партія вакцини в рамках глобальної ініціативи COVAX складе 8 млн доз, яких вистачить на вакцинацію 4 млн осіб (необхідно 2 дози на людину). В першу чергу будуть вакцинувати медиків, літніх людей і тяжкохворих.

24 грудня 2020 року міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що МОЗ відпрацьовує план зі збільшення квоти вакцин у рамках ініціативи COVAX з 8 млн до 16 млн доз.

30 грудня Україна підписала контракт із китайською компанією Sinovac про постачання 1,9 млн доз вакцини від COVID-19.

8 січня 2021 року глава ВООЗ Тедрос Гебреєсус заявив, що багаті країни скуповують у виробників Pfizer/BioNTech, Moderna і AstraZeneca більшість вакцин від коронавірусної хвороби.

13 січня глава МОЗ Степанов заявив, що Міністерство охорони здоров'я найближчими днями планує підписати контракти з новими компаніями-виробниками вакцини від коронавірусу.

За даними ВООЗ, в цей час на стадії доклінічних випробувань знаходяться 170 експериментальних вакцин, 65 - проходять клінічні випробування, із них 15 - третій, останній етап.

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Автор: УНІАН