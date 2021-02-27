Фармацевтична компанія AstraZeneca і Оксфордський університет хочуть до осені розробити нове покоління своєї вакцини від COVID. Очікується, що це допоможе боротися з новими штамами коронавірусу.
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Про це на брифінгу заявив виконавчий директор британського відділення компанії Мене Пангалос, передає Reuters.
"Ми дуже хочемо спробувати зробити щось до осені, тобто вже в цьому році", - прокоментував Пангалос можливість створення нового покоління вакцини.
За його словами, цей графік враховує лабораторні роботи і клінічні дослідження, які потрібні для тестування нових препаратів.
Водночас директор Оксфордської вакцини групи Ендрю Поллард вважає, наступне покоління вакцини буде ефективним проти британського варіанту COVID.
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