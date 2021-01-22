Якою саме вакциною прищепився Білл Гейтс - невідомо.

Мільярдер і засновник Microsoft Білл Гейтс зробив щеплення від коронавірусної інфекції COVID-19.

Про це він повідомив у Twitter.

За його словами, відчуває він себе після щеплення чудово

"Однією з переваг 65-річного віку є те, що я маю право на вакцину від COVID-19. Я отримав свою першу дозу цього тижня і відчуваю себе чудово», - написав Гейтс, не уточнивши, який саме препарат використовувався для вакцинації.

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Автор: Денис Прядко