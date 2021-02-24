На першому етапі щеплення від коронавірусу отримають 3 тис. 657 медиків, які працюють у лікарнях із хворими на COVID-19.

Київщина сьогодні отримала 16 тис. 600 доз вакцини Oxford/AstraZeneca.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Київської обласної державної адміністрації.

«Сьогодні, 24 лютого, Київщина отримала 16 тис. 600 вакцин Oxford/AstraZeneca. Відповідно цього ж дня в області стартує і вакцинальна кампанія. Розпочнеться вона на базі Броварської багатопрофільної клінічної лікарні», - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що в області першочергово провакцинують працівників мобільних бригад із імунізації. Надалі на першому етапі щеплення від коронавірусу отримають 3 тис. 657 медиків, які працюють у лікарнях із хворими на COVID-19.

Як зазначила профільний заступник голови облдержадміністрації Тетяна Щербак, на Київщині для вакцинації на першому етапі задіяно 23 мобільні бригади з імунізації. Саме вони й проведуть щеплення медичним працівникам із 27 госпітальних баз.

Вакцинація від COVID-19 в Україні: що відомо

22 лютого Міністерство охорони здоров’я зареєструвало вакцину від COVID-19 Oxford/AstraZeneca (торговельна назва CoviShield) для екстреного медичного застосування.

Вакцина розроблена Оксфордським університетом та британсько-шведською компанією AstraZeneca. Її для екстреного застосування схвалила Всесвітня організація охорони здоров’я, також дозвіл на її використання дали Велика Британія, Європейський Союз та Індія.

23 лютого в Україну прибула перша партія вакцини CoviShield.

Раніше планувалося, що вакцинація від коронавірусу в Україні розпочнеться препаратом виробництва компаній Pfizer/BionTech, який Україна мала отримати під час першої хвилі розподілу в рамках глобальної ініціативи COVAX. Підтверджено поставки до України 117 тис. доз цієї вакцини.

Протягом першого півріччя Україна може отримати в рамках глобальної ініціативи COVAX від 2,2 до 3,7 млн доз вакцини AstraZeneca/Oxford. Крім того, вакцина буде закуплена за державні кошти напряму у виробників. Очікується, що щонайменше 500 тис. доз вакцини AstraZeneca прибуде в Україну в лютому.

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Автор: Дмитро Хилюк