За словами Кличка, влада Києва продовжує вести переговори з виробниками про пряму закупівлю вакцини від COVID-19.

Влада Києва продовжує вести переговори про пряму закупівлю вакцини від COVID-19 .

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міський голова Віталій Кличко під час онлайн-брифінгу.

Він нагадав, що сьогодні великий дефіцит вакцин у світі, у першу чергу виробники постачають свою продукцію країнам, які раніше законтрактували вакцини. І відбувається це на державному рівні.

«Містам же окремо дуже складно вести переговори. Але ми це робимо, щоб забезпечити щеплення, в першу чергу, столичних медиків і тих категорій, які найпершими потребують вакцинації», - сказав Кличко.

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Обіцянки Кличка закупити вакцину для Києва

22 січня столичний голова заявив про готовність міста закупити вакцину проти СOVID-19 за кошти міського бюджету. Йшлося про те, щоб придбати 1 млн доз препарату для вакцинації 500 тис. киян. Тоді мер Києва сказав, що столична влада веде переговори з кількома американськими та європейськими компаніями-виробниками вакцин. За його словами, насамперед захищатимуть найуразливіші категорії населення: лікарів, літніх людей, працівників соціальних служб, працівників сфери освіти, фахівців комунальних підприємств критичної інфраструктури - транспортників, спеціалістів сфери ЖКГ, правоохоронців, рятувальників.

5 березня Кличко заявив, що планує вакцинуватися від COVID-19 препаратом, який буде закуплений безпосередньо містом. Він висловив сподівання, що вже у найближчі тижні столиця отримає вакцини, що закуповує за кошти міського бюджету.

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Автор: Денис Прядко