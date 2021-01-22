COVAX підписала угоду з Pfizer / BioNTech на отримання до 40 мільйонів доз вакцини

Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що глобальний механізм з розподілу вакцин від коронавірусу COVAX може запуститися вже в лютому.

Про це повідомляє прес-служба ВООЗ в Twitter.

"Сьогодні я радий повідомити, що COVAX підписала угоду з Pfizer / BioNTech на отримання до 40 мільйонів доз вакцини", - заявив Гебреісус.

При цьому він зазначив, що в першому кварталі 2021 року очікується поставка ще близько 150 млн доз COVID-вакцини AstraZeneca.

"У сукупності ці оголошення означають, що COVAX може почати постачання вакцин у лютому, за умови, що ми зможемо завершити угоду про постачання вакцини Pfizer, а також включити в список використання в надзвичайних ситуаціях вакцини AstraZeneca", - додав директор ВООЗ.

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Вакцинація від коронавірусу: що відомо

Раніше у ВООЗ заявили, що в 47 країнах світу, що мають переважно високий рівень доходу, вже введено понад 30 млн доз вакцини від коронавірусу SARS-CoV-2, який викликає COVID-19.

У лютому-березні Україна очікує поставки вакцини від COVID-19. Перша партія вакцини в рамках глобальної ініціативи COVAX складе 8 млн доз, яких вистачить на вакцинацію 4 млн осіб (необхідно 2 дози на людину). В першу чергу будуть вакцинувати медиків, літніх людей і тяжкохворих.

24 грудня 2020 року міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що МОЗ відпрацьовує план зі збільшення квоти вакцин у рамках ініціативи COVAX з 8 млн до 16 млн доз.

30 грудня Україна підписала контракт із китайською компанією Sinovac про постачання 1,9 млн доз вакцини від COVID-19.

8 січня 2021 року глава ВООЗ Тедрос Гебреєсус заявив, що багаті країни скуповують у виробників Pfizer/BioNTech, Moderna і AstraZeneca більшість вакцин від коронавірусної хвороби.

13 січня глава МОЗ Степанов заявив, що Міністерство охорони здоров'я найближчими днями планує підписати контракти з новими компаніями-виробниками вакцини від коронавірусу.

За даними ВООЗ, в цей час на стадії доклінічних випробувань знаходяться 170 експериментальних вакцин, 65 - проходять клінічні випробування, із них 15 - третій, останній етап.

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Автор: Денис Прядко