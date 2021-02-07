Росія веде пропагандистську кампанію проти вакцин від коронавірусної інфекції COVID-19 виробництва американських компаній Moderna та Pfizer
Про це із посиланням на джерела в уряді США повідомляє The New York Times.
Розгорнута інформаційна кампанія передовсім спрямована на країни Східної Європи та Латинської Америки.
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Головними пропагандистами виступають російське агентство Sputnik, а також телевізійний канал Russia Today. У новинах стараються вселити недовіру до американських вакцин, натомість активно рекламують російську вакцину Спутник V.
Вони маніпулюють інформацією та виривають її з контексту. Крім цього, російські ЗМІ розмістили в соцмережах Facebook та Twitter сотні посилань на новини, де повідомлялося про смерті людей після щеплення американськими вакцинами.
У Держдепартаменті США вже заявили, що дії російської пропаганди підривають глобальні зусилля з припинення пандемії.
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