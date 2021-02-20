Реальний вік жінок правоохоронці дізналися, перевіривши водійські посвідчення.

В окрузі Орандж (штат Флорида, США) 33-річна і 44-річна американки замаскувалися під бабусь, щоб позачергово отримати заповітні вакцини від коронавірусу.

Про це повідомляє The Washington Post.

На них звернули увагу під час отримання другої дози. Жінки наділи капелюшки, окуляри і рукавички. Реальний вік жінок правоохоронці дізналися, перевіривши водійські посвідчення. Жінкам поки не пред'явили ніяких звинувачень, але у вакцині їм відмовили. Після інциденту в пункті вакцинації посилили контроль, самі жінки вибачилися за вчинок.

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«Це найгарячіший товар, який існує зараз, тому ми повинні бути дуже обережними», - заявив директор Департаменту охорони здоров'я округу Рауль Піно.

Штату виділили 3,4 мільйона доз, вакцинують там поки тільки людей старше 65 років. Всього людям ввели вже понад 2,5 мільйона перших доз.

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Автор: УНІАН