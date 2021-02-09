Наразі в Україні проходять спільні навчання 50 мобільних бригад для вакцинації.

В.о. генерального директора Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров’я Ігор Кузін заявив, що наступного тижня планують завершити верифікацію списків осіб, яких щеплять від COVID-19 першою партією вакцини, яка надійде в рамках ініціативи COVAX.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив на брифінгу в рамках форуму «Україна 30. Коронавірус: виклики та відповіді».

«З приводу верифікації списків, які є, зараз верифікація ще продовжується, тому що це доволі тривалий процес. Ми маємо надію, що наступного тижня цей процес буде завершено остаточно по всім областям України. Зараз ми фокусуємося переважно на кількості тих вакцин, які прийдуть в рамках першої хвилі COVAX – 117 тис. доз, тобто це 58,5 тис. людей, які будуть вакциновані в першу чергу», - заявив він.

Загалом, за словами Кузіна, кампанія з вакцинації є доволі складним логістичним процесом, що відбуватиметься поступово – і сам процес підготовки до вакцинації, і її запуск. «Зараз відбувається процес підготовки мобільних бригад, які будуть безпосередньо працювати на рівні областей», - додав він.

За словам Кузіна, 5 лютого розпочалося спільне навчання 50 мобільних бригад, яке триватиме до 11 лютого. Його проводить Центр громадського здоров’я, ВООЗ та офіс ЮНІСЕФ. «Це навчання не лише по тому, як забезпечити проведення кампанії з вакцинації, але це і процес навчання для регіональних координаторів. На рівні кожної області вже визначена особа. Таких зараз 33 по Україні в цілому, які зараз відповідають за так зване мікропланування – за верифікацію списків, за уточнення маршрутів. Таке навчання поєднується з навчанням координаторів – тобто на рівні кожної області є відповідальна особа, яка безпосередньо допоможе розпланувати маршрути, щоб це було максимально швидко, ефективно та не викликало ніяких складнощів», - заявив він.

Також Кузін зауважив, що наступним етапом буде підготовка наступної когорти мобільних бригад.

«В рамках нашого плану – це 350 мобільних бригад (майже 2,5 тис. людей), які ми маємо навчити. Скоріше за все, ми будемо використовувати принцип хабу, коли на рівні області будемо брати або вищий навчальний медичний заклад або це буде заклад медсестринства, і на його базі будуть проводитись навчання для більшої кількості людей», - повідомив він.

Вакцинація від коронавірусу в Україні

Як повідомляв УНІАН, вакцинацію в Україні планують розпочати з середини лютого.

30 грудня 2020 року Україна підписала контракт на постачання 1,9 млн доз вакцини від коронавірусу виробництва китайської компанії Sinovac.

30 січня в МОЗ заявили, що Україна в рамках глобальної ініціативи COVAX увійшла до переліку країн, що отримають вакцини виробництва Pfizer/BionTech від коронавірусу під час першої хвилі розподілу. Вже підтверджено поставки до України 117 тис. доз вакцин.

Також у період з середини лютого до кінця другого кварталу 2021 року Україна отримає від 2,2 млн до 3,7 млн доз вакцин компанії AstraZeneca.

5 лютого глава МОЗ Максим Степанов повідомив, що Україна отримала підтвердження про постачання 12 млн доз вакцин виробництва компаній AstraZeneca та Novavax.

Протягом 2021-2022 років, за затвердженим МОЗ планом імунізації населення від COVID-19, передбачено охопити вакцинацією щонайменше 50% населення України (20 млн осіб). Першочергово вакцинуватимуть медиків, людей похилого віку та тяжкохворих.

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Автор: Костянтин Гончаров