Ефективність вакцини Johnson & Johnson становить 66%.

Європейське агентство лікарських засобів (EMA) 11 березня сертифікує вакцину від COVID-19 американської компанії Johnson & Johnson.

Раніше EMA заявляло, що зареєструє препарат до середини березня, повідомляє Deutsche Welle з посиланням на інформагентство Bloomberg.

Якщо це станеться, то вакцина Johnson & Johnson стане четвертою за рахунком, яка отримала допуск на застосування в Євросоюзі.

Також вакцину від Johnson & Johnson планують зареєструвати в США. Федеральний регулятор США повідомив, що планує швидко схвалити використання однокомпонентної вакцини від COVID -19, розробленої компанією Johnson & Johnson.

Відповідне рішення може бути прийнято вже в суботу, повідомляє Голос Америки.

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Раніше в п'ятницю консультативна група Управління із санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і лікарських препаратів (FDA), проаналізувала результати тестів вакцини і рекомендувала її до використання для людей у віці 18 років і старших, оскільки переваги використання вакцини переважують ризики.

На відміну від дводозових вакцин, розроблених компаніями Pfizer і Moderna, вакцина Johnson & Johnson має лише один компонент, її можна зберігати в звичайному холодильнику, тому її буде легше поширювати.

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Тести, в яких взяли участь 44 тисячі людей, показали, що ефективність вакцини Johnson & Johnson становить 66%: у вакцин Pfizer і Moderna цей показник становить приблизно 95%. Однак експерти закликають не надавати цьому дуже великої уваги, оскільки тести Pfizer і Moderna були проведені до появи «бразильського», «південноафриканського» і «британського» штамів коронавірусу, а тести Johnson & Johnson - тоді, коли ці штами набули широкого поширення.

Компанія Johnson & Johnson повідомила, що готова негайно почати поставки вакцини після отримання дозволу на її застосування і що здатна надати 20 млн доз до кінця березня.

Вакцина від коронавірусу: які схвалені, і що отримає Україна

Раніше в ЄС дозволили застосування вакцин від коронавірусу виробництва BioNTech/Pfizer, американської корпорації Moderna і спільної розробки Оксфордського університету і компанії AstraZeneca.

8 лютого президент Володимир Зеленський заявив, що Україна домовилася про постачання вакцин від коронавірусу чотирьох виробників: Pfizer, Sinovac, AstraZeneсa і Novavах.

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Автор: Вікторія Токарєва