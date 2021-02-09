На першому етапі планують вакцинувати 367 тисяч осіб.

100% українців можуть отримати доступ до вакцини від COVID-19 до кінця 2021 року.

Читайте такожУ МОЗ уточнили, коли Зеленський та Шмигаль зможуть вакцинуватися від коронавірусуПро це заявив Міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі програми "Свобода слова".

"Ми хочемо для 100% населення забезпечити доступ до вакцини від COVID-19 до кінця 2021 року", - сказав він.

Міністр нагадав, що МОЗ розробило чітку дорожню карту - Національний план вакцинації, в якому визначені всі етапи вакцинації.

На першому етапі планують вакцинувати 367 тисяч осіб. За словами Степанова, вакцинація повинна початися в Україні з 15 лютого.

"Теоретично це може бути 16 лютого. Після 15 лютого - це не означає 1 березня", - зазначив він.

Міністр розповів, що зараз Україна очікує поставки вакцини AstraZeneca (близько 1 мільйона доз) і Pfizer/BionTech (117 тисяч доз).

Вакцинація в Україні

Як повідомляв УНІАН, вакцинацію в Україні планують почати з середини лютого.

30 грудня 2020 року Україна підписала контракт на постачання 1,9 млн доз вакцини від коронавірусу виробництва китайської компанії Sinovac.

30 січня в МОЗ заявили, що Україна в рамках глобальної ініціативи COVAX увійшла до переліку країн, що отримають вакцини виробництва Pfizer/BionTech від коронавірусу під час першої хвилі розподілу. Вже підтверджено поставки до України 117 тис. доз вакцин.

Також у період з середини лютого до кінця другого кварталу 2021 року Україна отримає від 2,2 млн до 3,7 млн доз вакцин компанії AstraZeneca.

5 лютого глава МОЗ Максим Степанов повідомив, що Україна отримала підтвердження про постачання 12 млн доз вакцин виробництва компаній AstraZeneca та Novavax.

Протягом 2021-2022 років, за затвердженим МОЗ планом імунізації населення від COVID-19, передбачено охопити вакцинацією щонайменше 50% населення України (20 млн осіб). Першочергово вакцинуватимуть медиків, людей похилого віку та тяжкохворих.

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Автор: УНІАН