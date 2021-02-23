Вакцину невдовзі відправлять у регіони / фото REUTERS
Одразу після розмитнення вакцина від Covid-19 Oxford/AstraZeneca (CoviShield) буде відправлена в регіони.Читайте такожУкраїнці зможуть записатись в чергу на вакцинацію від коронавірусу з наступного тижня
Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook.
"Вантажний літак з вакциною Oxford/AstraZeneca (CoviShield) приземлився в Україні. Першу партію у півмільйона доз отримано. Зараз терміново розмитнюємо вантаж і вакцина відразу поїде в регіони, аби ми почали робити щеплення згідно з першим етапом вакцинації", - наголосив очільник МОЗ.
Першу партію вакцини в півмільйона доз отримано / фото facebook.com/maksym.stepanov.official
Першу партію вакцини в півмільйона доз отримано / фото facebook.com/maksym.stepanov.official
Перша партія вакцини від COVID-19 прибула до України: що відомо
- 22 лютого Міністерство охорони здоров’я України зареєструвало вакцину від COVID-19 Oxford/AstraZeneca (Covishield) для екстреного медичного застосування.
- У вівторок, 23 лютого, в Україну прибула перша партія вакцини.
- Вакцина розроблена Оксфордським університетом та британсько-шведською компанією AstraZeneca. Вакцину Oxford/AstraZeneca для екстреного застосування схвалила Всесвітня організація охорони здоров’я, також дозвіл на її використання дали Велика Британія, Європейський Союз та Індія.
Вакцина від коронавірусу прибула до України
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