До України прибула перша партія вакцини.

Одразу після розмитнення вакцина від Covid-19 Oxford/AstraZeneca (CoviShield) буде відправлена в регіони.Читайте такожУкраїнці зможуть записатись в чергу на вакцинацію від коронавірусу з наступного тижня

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook.

"Вантажний літак з вакциною Oxford/AstraZeneca (CoviShield) приземлився в Україні. Першу партію у півмільйона доз отримано. Зараз терміново розмитнюємо вантаж і вакцина відразу поїде в регіони, аби ми почали робити щеплення згідно з першим етапом вакцинації", - наголосив очільник МОЗ.

Перша партія вакцини від COVID-19 прибула до України: що відомо

22 лютого Міністерство охорони здоров’я України зареєструвало вакцину від COVID-19 Oxford/AstraZeneca (Covishield) для екстреного медичного застосування.

У вівторок, 23 лютого, в Україну прибула перша партія вакцини.

Вакцина розроблена Оксфордським університетом та британсько-шведською компанією AstraZeneca. Вакцину Oxford/AstraZeneca для екстреного застосування схвалила Всесвітня організація охорони здоров’я, також дозвіл на її використання дали Велика Британія, Європейський Союз та Індія.

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Автор: Леся Лещенко