AstraZeneca вирішила задіяти свої центри з виробництва за межами ЄС, щоб забезпечувати поставки в 27 держав союзу, але зіткнулася з проблемами при експорті вакцин.

Британсько-шведська фармкомпанія AstraZeneca оголосила про нові затримки поставок своєї вакцини проти COVID-19 Євросоюзу через експортні обмеження.

Читайте такожAstraZeneca заперечує ризики виникнення тромбів після щеплення своєю вакциною Компанія мала намір поставити 30 млн доз вакцини в першому кварталі і 70 млн — у другому.

"AstraZeneca з жалем оголошує про затримки в запланованих поставках вакцини від COVID-19 в Євросоюз, незважаючи на невпинну роботу з прискорення поставок", - йдеться в повідомленні, опублікованому на офіційному сайті компанії, передає kommersant.

AstraZeneca вирішила задіяти свої центри з виробництва за межами ЄС, щоб забезпечувати поставки в 27 держав союзу, але зіткнулася з проблемами при експорті вакцин. «На жаль, експортні обмеження призведуть до скорочення поставок в першому кварталі і, ймовірно, вплинуть на поставки в другому кварталі»,— заявили в компанії.

В середині січня, відразу кілька країн ЄС поскаржилися на затримку в поставках вакцин від AstraZeneca. Компанія пояснила зриви поставок в ЄС відставанням від графіка виробництва на два місяці і спростувала інформацію про продаж вакцини в інші країни за більш вигідною ціною.

Проблеми з вакциною від коронавірусу AstraZeneca

Влада Данії на два тижні призупинила вакцинацію від COVID - 19 препаратом AstraZeneca, причиною стало утворення тромбів у щеплених.

Також вакцинацію препаратом AstraZeneca призупинила Австрія: там розслідується випадок смерті пацієнта через порушення згортання крові.

З метою безпеки припинили використовувати препарат Норвегія, Італія та Ісландія. EMA вважає, що використання вакцини можна продовжувати.

Таїланд призупинив вакцинацію препаратом AstraZeneca через інформацію про тромби. У МОЗ країни відзначили, що їхня партія вакцин AstraZeneca відрізняється від європейської.

Вакцина AstraZeneca

Вакцина AstraZeneca займає перше місце за кількістю схвалень з боку регуляторів. Крім AstraZeneca в ЄС схвалені вакцини від компаній Moderna, Johnson & Johnson, а також Pfizer і BioNTech.

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Автор: Ірина Погоріла