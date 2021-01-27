У компанії спростували інформацію, що фірма продає вакцину в інші країни за більш вигідною вартістю.

Гендиректор AstraZeneca Паскаль Соріо пояснив зриви поставок вакцини від коронавірусу в Євросоюз відставанням від графіка виробництва на два місяці.

Читайте такожЄС обіцяє допомогти Україні якнайшвидше отримати доступ до вакцин від коронавірусуВін запевнив, що компанія не продає дози, призначені ЄС, третім країнам. Єврокомісія раніше вимагала пояснень у зв'язку зі зривами термінів поставок.

«У нас зберігаються складнощі на рівні виробництва основного компонента вакцини... Ми відстаємо від графіка на два місяці", - сказав Соріо, передає kommersant з посиланням на La Repubblica.

За словами гендиректора, ЄС буде направлено 17% від загального обсягу виробництва вакцини в лютому. При цьому на Європу припадає 5% населення світу.

"Проблема полягає в тому, що навіть незважаючи на те, що 100 млн доз — це величезна цифра, у світі 7,5 млрд людей»,— додав Соріо.

Глава компанії спростував інформацію, що фірма продає вакцину в інші країни за більш вигідною вартістю. Він зазначив, що у Великобританії у компанії налагоджено власний ланцюжок виробництва.

ЄС виступив проти зміни графіку поставок вакцини AstraZeneca. Влада зазначила, що вони фінансували розробку препарату, його виробництво і зробили попереднє замовлення, щоб вакцинація пройшла якомога швидше. Єврокомісія зобов'язала виробників вакцин на території Євросоюзу звітувати про постачання препаратів в треті країни.

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Автор: УНІАН