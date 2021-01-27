Гендиректор AstraZeneca Паскаль Соріо пояснив зриви поставок вакцини від коронавірусу в Євросоюз відставанням від графіка виробництва на два місяці.
Читайте такожЄС обіцяє допомогти Україні якнайшвидше отримати доступ до вакцин від коронавірусуВін запевнив, що компанія не продає дози, призначені ЄС, третім країнам. Єврокомісія раніше вимагала пояснень у зв'язку зі зривами термінів поставок.
«У нас зберігаються складнощі на рівні виробництва основного компонента вакцини... Ми відстаємо від графіка на два місяці", - сказав Соріо, передає kommersant з посиланням на La Repubblica.
За словами гендиректора, ЄС буде направлено 17% від загального обсягу виробництва вакцини в лютому. При цьому на Європу припадає 5% населення світу.
"Проблема полягає в тому, що навіть незважаючи на те, що 100 млн доз — це величезна цифра, у світі 7,5 млрд людей»,— додав Соріо.
Глава компанії спростував інформацію, що фірма продає вакцину в інші країни за більш вигідною вартістю. Він зазначив, що у Великобританії у компанії налагоджено власний ланцюжок виробництва.
ЄС виступив проти зміни графіку поставок вакцини AstraZeneca. Влада зазначила, що вони фінансували розробку препарату, його виробництво і зробили попереднє замовлення, щоб вакцинація пройшла якомога швидше. Єврокомісія зобов'язала виробників вакцин на території Євросоюзу звітувати про постачання препаратів в треті країни.
Новини по темі
- У ВООЗ повідомили, коли запуститься глобальний механізм з розподілу вакцин від COVID-19
- Pfizer надасть 40 мільйонів доз вакцин від коронавірусу бідним країнам
- У Білому домі назвали процес вакцинації від коронавірусу в США хаотичним
- Світу не варто розраховувати на позбавлення від коронавірусу в 2021 році-ВООЗ
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram