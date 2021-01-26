Прем'єр-міністр Денис Шмигаль запевняє, що Україна готова до отримання вакцин від COVID-19, підготована логістика для їх безпечного зберігання і транспортування.
Читайте також"В лютому": Шмигаль досі не назвав чіткої дати початку вакцинації від COVID-19Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час виступу в парламенті.
Шмигаль зазначив, що уряд продовжує готувати медичну систему для швидкого розгортання кампанії з вакцинації.
"В першу чергу, це стосується логістичної складової, формування маршрутів для оперативної та безпечної доставки вакцин, формування бригад, що проводитимуть щеплення", - розповів він.
Прем’єр-міністр додав, що визначено було відповідальних на місцях, процес в областях координуватимуть керівники департаментів охорони здоров'я.
"Держава готова до отримання вакцин. Підготована логістика для безпечного зберігання і транспортування. Є повні розрахунки щодо оновлення холодового ланцюга. Сформована потреба в холодильниках, термобоксах, інструментах контролю, дотримання температур", - сказав Шмигаль.
Він додав, що Україна має можливість для зберігання логістики транспортування до пунктів щеплення вакцини, яку необхідно зберігати при температурі -80 градусів.
Для цього, в першу чергу, залучатимуться приватні фармацевтичні логістичні компанії.
При цьому, для транспортування і зберігання вакцин з ланцюгом 2-8 градусів достатньо наявних державних потужностей.
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