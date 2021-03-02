У тих, хто перехворів, з'являється імунітет на термін до шести місяців.

Зараження коронавірусом через вакцину проти нього не є можливим, оскільки вірус не може існувати в м'язі.

Про це розповіла лікар-інфекціоніст Ольга Кобевко в ефірі "Громадського радіо".

"Вакциною не можна інфікуватись на коронавірус, бо вона не містить живого вірусу. У м’язі коронавірус не зможе існувати, бо це не його середовище. Тому вірус для нас буде безпечним у цьому плані, і ми не можемо інфікуватись внаслідок вакцинації", - запевнила вона.

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Вона також закликала тих, хто вже перехворів, не бути безтурботними: імунітету зазвичай вистачає на 3-6 місяців, далі він починає знижуватися.

"Наявність імунітету також не передбачає 100% гарантію того, що людина не може бути інфікована повторно", - наголосила лікар.

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Автор: Юрій Годован