Зараження коронавірусом через вакцину проти нього не є можливим, оскільки вірус не може існувати в м'язі.
Про це розповіла лікар-інфекціоніст Ольга Кобевко в ефірі "Громадського радіо".
"Вакциною не можна інфікуватись на коронавірус, бо вона не містить живого вірусу. У м’язі коронавірус не зможе існувати, бо це не його середовище. Тому вірус для нас буде безпечним у цьому плані, і ми не можемо інфікуватись внаслідок вакцинації", - запевнила вона.
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Вона також закликала тих, хто вже перехворів, не бути безтурботними: імунітету зазвичай вистачає на 3-6 місяців, далі він починає знижуватися.
"Наявність імунітету також не передбачає 100% гарантію того, що людина не може бути інфікована повторно", - наголосила лікар.
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