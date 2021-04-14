Данія призупинила використання цієї вакцини 11 березня.

Данія має намір повністю відмовитися від вакцини для боротьби з коронавірусом компанії AstraZeneca.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на данські ЗМІ.

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Як повідомляється, Данія призупинила використання вакцини 11 березня після того, як 60-річна жінка померла від тромбозу після вакцинації.

Інформація про відмову від вакцини данською владою поки не підтверджена, але на сьогодні була оголошена прес-конференція щодо вакцини AstraZeneca.

Проблеми з вакциною від коронавірусу AstraZeneca

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Автор: Катерина Лиманська