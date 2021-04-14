У Данії мають намір відмовитися від вакцини AstraZeneca / фото REUTERS
Данія має намір повністю відмовитися від вакцини для боротьби з коронавірусом компанії AstraZeneca.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на данські ЗМІ.
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Як повідомляється, Данія призупинила використання вакцини 11 березня після того, як 60-річна жінка померла від тромбозу після вакцинації.
Інформація про відмову від вакцини данською владою поки не підтверджена, але на сьогодні була оголошена прес-конференція щодо вакцини AstraZeneca.
Проблеми з вакциною від коронавірусу AstraZeneca
- Скандал навколо вакцини британо-шведської фармацевтичної компанії виник після смерті кількох щеплених вакциною AstraZeneca. Після щеплення у них розвинулася тромбоемболія.
- Використання вакцини призупинили в ряді країн. Серед них - Данія Норвегія, Італія, Австрія, Румунія, Болгарія, Німеччина, Франція, Іспанія та інші.
- У самій AstraZeneca заявили, що випадки тромбозу у щеплених від COVID - 19 не пов'язані з вакцинацією.
- В ЄС також заявили, що не бачать зв'язку між щепленням вакциною AstraZeneca і випадками тромбозу.
- Всесвітня організація охорони здоров'я закликала продовжити вакцинацію проти коронавірусу вакциною AstraZeneca, на тлі рішення цілого ряду країн призупинити використання препарату.
- У середині березня європейське медичне агентство (EMA) визнало вакцину AstraZeneca ефективною та безпечною для подальшого використання.
- 7 квітня Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) підтвердило появу рідкісних побічних ефектів після щеплення вакциною AstraZeneca. Зокрема, мова йде про випадки утворення тромбів разом з низьким рівнем тромбоцитів в крові. Однак в EMA відзначили, що переваг у препарату більше, ніж ризиків.
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