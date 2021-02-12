Академік переконаний, що найближчим часом запобігти другій хвилі не вийде.

Директор Інституту біохімії імені Палладіна академік Сергій Комісаренко вважає, що в Україні очікується друга хвиля захворюваності на COVID-19.

Читайте такожІмунітет від COVID-19 мають не більше як 20% українців - дослідженняПро це він розповів в інтерв'ю «ФАКТИ».

За його словами, є можливість, що незабаром почнеться друга хвиля захворюваності на коронавірус.

"Її не вдасться попередити або значно послабити, якщо не встигнуть до літа або, в крайньому разі, до осені вакцинувати не менше половини населення України. Але так багато людей у нас навряд чи вакцинують за такий короткий термін. Слід розуміти, якщо Україна найближчим часом отримає, скажімо, 100 або 200 тисяч доз, то це буде краплею в морі - нам потрібно у багато разів більше", - зазначив Комісаренко.

Академік переконаний, що найближчим часом запобігти другій хвилі не вийде.

"Другу хвилю приборкати ми не встигнемо. Щоб перемогти вірус, треба провести більше 30 мільйонів вакцинацій. Це понад 60 мільйонів доз", - підкреслив він.

Вакцинація від коронавірусу: що відбуватиметься в Україні

Вакцинацію в Україні планують розпочати з середини лютого.

30 грудня 2020 року Україна підписала контракт на постачання 1,9 млн доз вакцини від коронавірусу виробництва китайської компанії Sinovac.

30 січня в МОЗ заявили, що Україна в рамках глобальної ініціативи COVAX увійшла до переліку країн, що отримають вакцини виробництва Pfizer/BionTech від коронавірусу під час першої хвилі розподілу. Вже підтверджено поставки до України 117 тис. доз вакцин.

Також у період з середини лютого до кінця другого кварталу 2021 року Україна отримає від 2,2 млн до 3,7 млн доз вакцин компанії AstraZeneca.

5 лютого глава МОЗ Максим Степанов повідомив, що Україна отримала підтвердження про постачання 12 млн доз вакцин виробництва компаній AstraZeneca та Novavax.

10 лютого стало відомо, що Європейська комісія надає допомогу Польщі у питанні перепродажу Україні 1,2 млн доз вакцини AstraZeneca.

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Автор: УНІАН