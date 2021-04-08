Буде прийнято рішення про те, чи вводити другу дозу вакцини людям, які вже отримали першу.

Іспанія буде вводити вакцину від коронавірусу AstraZeneca тільки людям старше 60 років після того, як європейські та британські регулятори виявили потенційний зв'язок між щепленням і утворенням тромбів.

Читайте такожУ Британії не радять давати вакцину AstraZeneca людям до 30 роківПро це пише REUTERS.

"Стратегія вакцинації змінюється, і з завтрашнього дня тільки люди старше 60 років будуть вакциновані AstraZeneca", - повідомила міністр охорони здоров'я Кароліна Даріас на прес-конференції.

Сьогодні буде прийнято рішення про те, чи вводити другу дозу вакцини людям, які вже отримали першу.

Проблеми з вакциною від коронавірусу AstraZeneca

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Автор: Людмила Жерновська