Раніше EMA підтвердило появу рідкісних побічних ефектів після вакцинації AstraZeneca / фото REUTERS

Іспанія буде вводити вакцину від коронавірусу AstraZeneca тільки людям старше 60 років після того, як європейські та британські регулятори виявили потенційний зв'язок між щепленням і утворенням тромбів.

Читайте такожУ Британії не радять давати вакцину AstraZeneca людям до 30 роківПро це пише REUTERS.

"Стратегія вакцинації змінюється, і з завтрашнього дня тільки люди старше 60 років будуть вакциновані AstraZeneca", - повідомила міністр охорони здоров'я Кароліна Даріас на прес-конференції.

Сьогодні буде прийнято рішення про те, чи вводити другу дозу вакцини людям, які вже отримали першу.

Проблеми з вакциною від коронавірусу AstraZeneca

  • Скандал навколо вакцини британо-шведської фармацевтичної компанії виник після смерті кількох щеплених вакциною AstraZeneca. Після щеплення у них розвинулася тромбоемболія.
  • Використання вакцини призупинили в ряді країн. Серед них - Данія Норвегія, Італія, Австрія, Румунія, Болгарія, Німеччина, Франція, Іспанія та інші.
  • У самій AstraZeneca заявили, що випадки тромбозу у щеплених від COVID - 19 не пов'язані з вакцинацією.
  • В ЄС також заявили, що не бачать зв'язку між щепленням вакциною AstraZeneca і випадками тромбозу.
  • Всесвітня організація охорони здоров'я закликала продовжити вакцинацію проти коронавірусу вакциною AstraZeneca, на тлі рішення цілого ряду країн призупинити використання препарату.
  • У березні європейське медичне агентство (EMA) визнало вакцину AstraZeneca ефективною та безпечною для подальшого використання.
  • У квітні EMA підтвердило появу рідкісних побічних ефектів після щеплення вакциною AstraZeneca.

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Автор: Людмила Жерновська