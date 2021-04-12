Спочатку Johnson & Johnson планувала почати свої поставки на початку квітня, але відклала їх через проблеми з виробництвом.

Компанія Johnson & Johnson 12 квітня почала поставки в ЄС вакцини проти COVID-19 з однодозовим введенням. До кінця червня планується поставити 55 мільйонів доз.

Про це заявили представники Європейського Союзу і компанія, пише Reuters.

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Спочатку компанія планувала почати свої поставки на початку квітня, але відклала їх через проблеми з виробництвом.

"Перші дози сьогодні залишають склади для держав-членів (ЄС-ред.)", - сказав представник Єврокомісії на прес-конференції.

"Johnson & Johnson сьогодні починає поставки вакцин в ЄС. Дуже хороша новина", - сказав євродепутат Петер.

Американська компанія зобов'язалася доставити в ЄС 55 мільйонів доз до кінця червня і ще 120 мільйонів в третьому кварталі, заявив в цьому місяці комісар ЄС з промисловості Тьєрі Бретон.

"Зовсім недавно було незрозуміло, чи буде виконано цю обіцянку. Проте 50 мільйонів доз є точними у другому кварталі", - сказав Лезет, зазначивши, що він отримав цю інформацію від компанії і від Європейської комісії, яка координує переговори з виробниками вакцин.

Прес-секретар Johnson & Johnson підтвердила, що компанія почала поставки в понеділок в країни ЄС, Норвегії та Ісландії. Там заявили, що мають на меті поставити в 2021 році в ЄС, Норвегію та Ісландію 200 мільйонів доз.

Нагадаємо, європейський регулятор з медичних препаратів (EMA) розглядає можливі зв'язки між вакциною Johnson & Johnson проти коронавірусу і виникненням тромбів. Зараз відомо про чотири випадки тромбозу після використання препарату.

Вакцина від коронавірусу: що відомо

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Автор: Вікторія Гордієнко