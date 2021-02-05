У Johnson & Johnson уточнили, що готові почати поставки вакцини відразу після її схвалення.

Американська корпорація Johnson & Johnson подала в управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США заявку на схвалення в екстреному порядку своєї вакцини від COVID-19 на території країни.

Читайте такожУ США запроваджують обов'язкове носіння масок у всіх видах транспортуВ даний час в США дозволено застосування двох вакцин - від компаній Pfizer/BioNTech і від Moderna.

"Сьогоднішня подача заявки на дозвіл на екстрене використання нашої експериментальної одноразової вакцини проти COVID-19 є важливим кроком на шляху до зниження тягаря хвороби для людей по всьому світу і припинення пандемії", - йдеться в повідомленні компанії, передає kommersant.

У Johnson & Johnson уточнили, що компанія готова почати поставки вакцини відразу після її схвалення. Також компанія планує подати аналогічну заявку на застосування свого препарату на території Євросоюзу.

Вакцинація від коронавірусу в США

У США масова вакцинація від коронавірусу почалася в кінці грудня 2020 року.

В кінці січня 2021 року президент США Джо Байден повідомив про брак вакцин для населення, але пообіцяв прищепити 100 млн американців в перші 100 днів свого президентства і все населення країни (328 млн) — до кінця літа.

До 1 лютого в країні ввели близько 30 млн доз вакцини.

Коронавірус в США

За останніми даними, число тих, що заразилися в США перевищило 26,6 млн, число померлих досягло 455 тис. США залишаються лідерами як за кількістю тих, що заразився, так і за кількістю летальних випадків.

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Автор: УНІАН